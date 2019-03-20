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Eski malzemelerden sanat yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 10:12 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Zübeyde Hanım Huzurevinde kalan kadının eski malzemeleri adeta sanat eserine dönüştürerek oluşturduğu sergi ilgi odağı oldu.18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Zübeyde Hanım Huzurevi Müdürlüğü iş birliğinde huzurevi sakinlerinden 68 yaşındaki Ayşe Çetiner’in eski malzemelerden yaptığı el emeği göz nuru el sanatları görücüye çıktı.

Tekirdağ’da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Zübeyde Hanım Huzurevinde kalan kadının eski malzemeleri adeta sanat eserine dönüştürerek oluşturduğu sergi ilgi odağı oldu.
18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Zübeyde Hanım Huzurevi Müdürlüğü iş birliğinde huzurevi sakinlerinden 68 yaşındaki Ayşe Çetiner’in eski malzemelerden yaptığı el emeği göz nuru el sanatları görücüye çıktı. El sanatları sergisi Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Tekirdağ İl Müdürü Hasan Yılmaz ve çok sayıda davetli tarafından kurdele kesilerek açıldı.
Yaşlılar Haftası kapsamında ürünlerini sergi ile görücüye çıkaran sanatçı Ayşe Çetiner, sanatla iç içe olmanın kendisi için adeta bir terapi haline geldiğini söyledi.

"Sanatla uğraşmak çok zevkli"
Çetiner, "Sergideki sayıyı bilmiyorum. Süreç bitene kadar devamlı çalıştım. Eskileri onararak yeniye dönüştürdüm. Bununla da gurur duyuyorum. Hem huzurevinin tanınmasına katkısı oldu yaptıklarımın hem de benim için çok güzel bir uğraş oldu. Sanatla uğraşmak biliyorsunuz çok zevkli. Hem kurumumuz adına hem de benim adıma çok güzel bir uygulama. Sergimiz açık. Ziyaretçilerimiz her zaman gelebiliyorlar. Yalnızca Yaşlılar Haftası olduğu için bu hafta böyle özel bir organizasyon yapıldı" diye konuştu.

"Bıraktıkları ürünleri yenileyerek bu hale getiriyorum"
Eski ve kullanılmış ürünleri de işleyerek, farklı bir şekilde değerlendirdiğini ifade eden Çetiner, "Seramik ve ahşapların ham halini alıp işlenmiş hale getiriyorum. Ama bir takım kullanılmış ürünler de var. Onlar da kuruma gelen yaşlılar tarafından yanına eşya olarak getiriyor. Ve zaman içinde bıraktıkları ürünleri yenileyerek bu hale getiriyorum" şeklinde konuştu.

"25 yıldır hobi benim için"
4 yıldır sürekli olarak bu ürünlerin yapımına ağırlık verdiğini kaydeden Çetiner, "Bu uğraş yaklaşık olarak aşağı yukarı 25 yıldır hobi benim için. Aslında ben modacıydım. Bu işle hiçbir alakam yoktu. Ama çok zevk aldığım bir uğraş haline geldi. Daha doğrusu terapi benim için. 25 yıldır yapıyorum fakat eskiden moda evim vardı. Kursunu almıştım ama 4 yıldır, mütemadiyen yapıyorum buraya yerleştiğimden beri. Ondan önce bu kadar ilgilenemiyordum. Ama eşe, dosta, kendi evime yapıyordum" dedi.

Eski malzemelerden sanat yaptı

Eski malzemelerden sanat yaptı

Eski malzemelerden sanat yaptı

Eski malzemelerden sanat yaptı

Eski malzemelerden sanat yaptı

Eski malzemelerden sanat yaptı

Eski malzemelerden sanat yaptı

Eski malzemelerden sanat yaptı

Eski malzemelerden sanat yaptı

Eski malzemelerden sanat yaptı

Eski malzemelerden sanat yaptı

Eski malzemelerden sanat yaptı

Eski malzemelerden sanat yaptı

Eski malzemelerden sanat yaptı

Eski malzemelerden sanat yaptı
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