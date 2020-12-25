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Eski manken Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili davada yeni gelişme

25.12.2020 14:26 | Son Güncelleme:
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Eski manken Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili davada yeni gelişme

Eski manken Aslı Baş'ın ölümüne ilişkin, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının sanıklara verilen beraat kararının bozulmasıyla ilgili yaptığı istinaf başvurusunun reddedildiği bildirildi.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesince verilen kararda, duruşmanın kanuna uygun biçimde yürütüldüğü, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında ileri sürülen iddia ve savunmalarla ikame edilen delillerin denetimi sağlayacak biçimde ve eksiksiz olarak sergilenerek tespit edildiği belirtildi.

İstinaf mahkemesi, ilk derece mahkemenin kararında usule veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı anlaşıldığından "istinaf başvurularının esastan reddine" hükmetti.

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OLAYIN GEÇMİŞİ

2003 yılı Türkiye Mankenler Kraliçesi seçilen Aslı Baş, 2010'da Bodrum'un Yalıkavak beldesinde kaldığı otelin üçüncü katından düşerek ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Baş'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan iş insanı A.B'nin oğulları H.B ve V.B, sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştı. V.B, daha sonra adli kontrol şartıyla salıverilmiş, tutuklu yargılanan H.B. de 17 Ocak 2014'te serbest kalmıştı. Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili yalan beyan verdiği öne sürülen A.B. ve oğulları ile çalışanları M.U. hakkında da dava açılmıştı.

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 15 Ocak'ta açıklanan kararında mahkeme heyeti, A.B ile oğulları V.B ve H.B. hakkında "kasten öldürme" suçundan kamu davası açılmış ise de yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraatlerine hükmetmişti. Mahkeme heyeti, "yalan tanıklık" ile "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından yargılanan diğer sanıkların da beraatine karar vermişti.

AA

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