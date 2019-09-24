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Eski manken Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 15:22 | Son Güncelleme

Duruşma, sanık Ahmet Bayer hakkında FETÖ/PDY ile ilgili açılan dava dosyasının sanık avukatlarınca incelenmesi için ertelendi

Muğla'da eski manken Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili davanın duruşması görüldü.

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan iş insanı Ahmet Bayer, oğulları Volkan ve Hakan Bayer, Aslı Baş'ın babası Mehmet Yavuz Baş ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada sanığın avukatı, müvekkilinin FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileriyle irtibat kurduğu yönünde açılan davanın dosyasını incelemek üzere süre istedi.

Aslı Baş'ın ailesinin avukatı ise sanıklar hakkındaki adli kontrol kararının yetersiz olduğunu savunarak, kaçma ve delilleri karartma ihtimalleri bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava dosyasının sanık avukatları tarafından incelenmesi için süre verilmesine, tutuklama talebinin reddine ve adli kontrol kararının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Baş ailesinin avukatı Fahri Safa Küpçü, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, sanıklardan Ahmet Bayer ile ilgili FETÖ'ye yardım ya da benzeri yönde açılan davanın kendi dosyalarına girdiğini söyledi.

Karşı tarafın yargılama sürecini uzatmaya çalıştığını iddia eden Küpçü, "Adaletin tecelli etmesini bekliyoruz." dedi.

Müşteki tarafın diğer avukatı Faruk Zorba da eski mankenin ölümüyle ilgili dosyada tanık olan herkesin FETÖ ile ilgili davada sanık durumunda olduğunu öne sürdü.

Suç içeren görüşmelerin, FETÖ'nün talimatıyla yok edilmeye çalışıldığını ileri süren Zorba, "Bunu yıllar sonra 2014'te ortaya çıkardık ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Yok edilmiş tapeleri çıkardık. 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava bununla ilgili." diye konuştu.

Zorba, tapelere yansıyan görüşmelerde, sanık Ahmet Bayer'in kaçak yollarla ABD'ye giden ve orada yaşayan, FETÖ'nün finans sorumlusu olarak bilinen İhsan Kalkavan'dan yardım istediğini iddia etti.

- Olay

Miss Model of Turkey Yarışması'nda 2003 yılı Türkiye Mankenler Kraliçesi seçilen Aslı Baş, 2010'da Bodrum'un Yalıkavak beldesinde kaldığı otelin üçüncü katından düşerek ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Baş'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ahmet Bayer'in oğulları Hakan ve Volkan Bayer, sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştı. Volkan Bayer, daha sonra adli kontrol şartıyla salıverilmiş, tutuklu yargılanan Hakan Bayer de 17 Ocak 2014'te serbest kalmıştı.

Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili yalan beyan verdiği iddia edilen Ahmet Bayer ve oğulları ile çalışanları Murat Umirov hakkında da dava açılmıştı.

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