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Eski manken iguanaların gönüllü annesi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 11:32 | Son Güncelleme

ANTALYA merkezli mankenlik okulu Esline Ajans'ın sahibi Esra Keskinol'un fotoğrafçı eşi Michael Maeyer'in beslediği 2 yetişkin iguana ve 30'a yakın yavrusu, farklı tarihlerde çalındı.

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA merkezli mankenlik okulu Esline Ajans'ın sahibi Esra Keskinol'un fotoğrafçı eşi Michael Maeyer'in beslediği 2 yetişkin iguana ve 30'a yakın yavrusu, farklı tarihlerde çalındı. Kalan 8 yavrunun bakımını üstlenen ajans koordinatörü Elif Varsak, onları eliyle besliyor. Alman fotoğrafçı Michael Maeyer, tropikal iklimleri seven bir kertenkele türü olan 2 iguana alarak Antalya'daki işyerinde bakmaya başladı. Boyları 2 metreye ulaşan biri dişi 2 iguana, 2009 yılında işyerinin balkonundan kafesleriyle çalındı. Ebeveynlerin çalınmasından sonra Maeyer, geriye kalan 40 yavruya bakmaya başladı. Maeyer'in besleyip büyüttüğü ve yetişkin haline getirdiği, fotoğraf çekimlerinde de sık sık kullandığı bu iguanalar da farklı zamanlarda çalındı. Elinde sadece 8 yavru iguana kalan Michael Maeyer, şimdi onların da aynı akıbete uğramaması için çabalıyor. Maeyer katalog çekimleri için sık sık şehir dışına çıktığı için iguanaların bakımını eski model ve ajans koordinatörü Elif Varsak üstlendi. Her birini eliyle besleyen Elif Varsak, onlarla yakından ilgileniyor. Bakımları için elinden geleni yapan Varsak, iguanaların birçok insan tarafından ürkütücü bulunduğunu söyledi. Varsak, "Tropik iklimi seven, sıcağa ve güneşe bayılan canlılar. Antalya yaz aylarında onların yaşaması için elverişle hava şartlarına sahip. Kış aylarında gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkı olumsuz etkiliyor. Bu nedenle dikkat etmek gerekiyor" dedi. Soğuk havada iguanaların renklerinin değiştiğini anlatan Varsak, "Üşüdüklerinde renkleri soluklaşıyor. Beslenmeleri için dikkat edilmesi gereken ayrıntılar var. Otçul canlılar oldukları için havuç, marul, taze sebze yapraklarıyla besliyorum. Onlara ayrı bir sevgim var. Anne ve babaları çalındığı için öksüz büyüyorlar" dedi. Yetişkin bir iguananın 2 metre uzunluğa ulaşabildiğini sözlerine ekleyen Varsak, "Güneşli havada kafeslerinden çıkartarak bahçede gezmelerini izliyorum. Gezdikten ve güneşlendikten sonra kafeslerine dönüyorlar, şu ana kadar hiç kaçmaya çalışmadılar. Sevildiklerini hisseden, sıcakkanlı canlılar" dedi.

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