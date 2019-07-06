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Eski mankenin evinde kıskançlık cinayeti

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 14:22 | Son Güncelleme

BURSA'da, Sadık Şahin (45), sevgilisi eski manken Alev Çökeliler'le (38) alkol alan Onur Yılgın'ı (35) bıçaklayarak öldürdü.

Eski mankenin evinde kıskançlık cinayeti

Mehmet İNAN- İsmail Hakkı SEYMEN/MUDANYA (Bursa), (DHA) - BURSA'da, Sadık Şahin (45), sevgilisi eski manken Alev Çökeliler'le (38) alkol alan Onur Yılgın'ı (35) bıçaklayarak öldürdü. Cinayetle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden, Şahin tutuklanırken, Çökeliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, perşembe günü saat 03.00 sıralarında Mudanya ilçesinde meydana geldi. 2003 yılında 'Bacak Güzeli' seçilen eski manken Alev Çökeliler, iddiaya göre, evinde Onur Yılgın'la birlikte alkol almaya başladı. Bu sırada eve gelen Çökeliler'in sevgilisi Sadık Şahin, arkadaşı Yılgın'la alkol almasına sinirlendi. Şahin ile Yılgın arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Sadık Şahin, yanındaki bıçakla Onur Yılgın'ı göğsünden yaraladı. Yılgın kanlar içinde kalırken, Şahin, Çökeliler'i de alıp, kaçtı.
Ağır yaralanan Yılgın, telefonla arkadaşı İ.Ö.'yü arayıp yardım istedi. İ.Ö.'nün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yılgın ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Onur Yılgın, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, Yılgın'ın arkadaşı İ.Ö.'yü gözaltına aldı. Kısa sürede yakalanan Sadık Şahin ve Alev Çökeliler de gözaltına alındı. 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.Ö., savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Sadık Şahin ve Alev Çökeliler, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Sadık Şahin çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Alev Çözeliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Eski mankenin evinde kıskançlık cinayetiEski mankenin evinde kıskançlık cinayetiEski mankenin evinde kıskançlık cinayetiEski mankenin evinde kıskançlık cinayeti

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