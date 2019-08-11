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Eski marangozdan verimli zeytin üretimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 10:19 | Son Güncelleme

ADANA’da 40 yaşına kadar sürdürdüğü marangozluk işini bırakıp, zeytin üretimine başlayan Yahya Aşık Bekiroğlu (52), zirai ilaç kullanımını en aza indirerek, ağaç başı 20 kilogram olan zeytin üretimini yaklaşık 100 kilograma çıkardı.

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA’da 40 yaşına kadar sürdürdüğü marangozluk işini bırakıp, zeytin üretimine başlayan Yahya Aşık Bekiroğlu (52), zirai ilaç kullanımını en aza indirerek, ağaç başı 20 kilogram olan zeytin üretimini yaklaşık 100 kilograma çıkardı.

Uzun yıllar marangoz ustalığı yaptıktan sonra zeytin üretimine yöneldiğini anlatan 3 çocuk babası Yahya Aşık Bekiroğlu, yaptığı araştırmalar sonunda üretimde yeni teknikler denediğini ifade etti. Yeni tekniklerin zamanla üretimini yaklaşık 5 kat arttırdığını dile getiren Bekiroğlu, özellikle sulama ve budama alanında çiftçilerin eski yöntemleri kullanmak yerine değişikliğe gitmesi gerektiğini kaydetti.

DAMLAMA SULAMA VE AZ BUDAMA

Çiftçiler arasında zeytin ağaçlarının çok su istemeyeceği inancı olduğunu bunun doğru olmadığını söyleyen Bekiroğlu, zeytin ağaçlarının suyu sevdiğini özellikle sıcak iklimlerde damlama sulamanın verimi artırdığını vurguladı. Ağaç budamasında bilinçsiz davranmanın ürün verimini dibe düşüreceğini iddia eden Bekiroğlu, “Hava girecek diye her dalı buduyorlar. Bu durum hem ağaçların zarar görmesine hem de gövde yanıklığına neden oluyor. Örneğin obur dalları verimsiz diyerek, kesiyorlar. Oysa ki sabretseler bir süre sonra o dallardan yüzlerce zeytin alacaklar” dedi.

AĞAÇ BAŞI 100 KİLOGRAM

9 dönümlük arazisinde 360 tane zeytin ağacı olduğunu dile getiren Yahya Aşık Bekiroğlu, özellikle zeytin sineği olarak bilinen sineklere karşı yoğun zirai ilacı kullanmanın yanlış olduğunu söyledi. Bu tür ilaçları aşırı kullanımının verimi en aza indirdiğini belirten Bekiroğlu, zirai ilaç kullanımı en aza indirerek ağaç başı 3 kilogram olan zeytin üretimini yaklaşık 100 kilograma çıkardığını belirtti. Ürettiği zeytinlerin kimyasal etki altında büyümediği için doğal olduğunu kaydeden Bekiroğlu, zeytinlerden elde ettiği yağı da satışa sunduğunu ve yoğun talep aldığını vurguladı. Her yıl zeytinini Tarım İl Müdürlüğü’nde analiz ettirdiğini ve asit oranının ideal olduğunu dile getiren Bekiroğlu, şöyle konuştu:

“12 yıldır bu işe baş koydum. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Hedefim seneye ağaç başı 150 kilogram. Ben her şeyin zamanlamasını doğru yapıyorum. Eğer üzerine düşülürse zeytin Adana’da bir numara ekonomik gelir kaynağı olabilir.”

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