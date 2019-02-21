Eski Mardin Emniyet Müdürü Pekcan defnedildi

Yakalandığı amansız hastalıktan dolayı hayatını kaybeden eski Mardin Emniyet Müdürü Lütfullah Uğur Pekcan, Amasya’nın Merzifon ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Son olarak polis başmüfettişliği görevinde bulunan 54 yaşındaki Pekcan için Merzifon Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Eski milli judocu da olan Pekcan’ın Türk bayrağına sarılı naaşı polislerin omuzlarında getirildiği Kara Mustafa Paşa Camisi’nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Cenaze törenine Pekcan’ın yakınlarının yanı sıra, Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, eski Emniyet Genel Müdürü M. Celalettin Lekesiz, eski valiler ve emniyet müdürleri, diğer yetkililer, mesai arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Uzunkaya ile Lekesiz, cenaze aracına götürülen Pekcan’ın naaşını omuzlarında taşıdılar.



