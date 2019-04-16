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Eski Massachusetts Valisi Bill Weld, Trump'ın ilk Cumhuriyetçi rakibi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 06:04 | Son Güncelleme

ABD'de 2020 Başkanlık seçimleri için adaylığını açıklayan eski Massachusetts Valisi Bill Weld, ABD Başkanı Donald Trump'a kendi partisinden rakip olan ilk aday oldu

ABD'de eski Massachusetts Valisi Bill Weld, 2020 Başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçi Partiden aday olacağını açıkladı.

Weld, ABD Başkanı Donald Trump'a kendi partisinden rakip olan ilk Cumhuriyetçi aday oldu.

CNN televizyonuna açıklama yapan 73 yaşındaki Weld, Trump'ın 2020'de tekrar seçilmesi ve 6 yıl daha Beyaz Saray'da kalmasının ''siyasi bir trajedi'' olacacağını söyledi.

ABD'nin geleceğinden endişe duyduğunu belirten Weld, ''Başkanlık yarışına katılmasam kendimden utanırdım.'' dedi.

Weld, Cumhuriyetçi Partinin adaylığını kazanamazsa da bağımsız aday olarak seçime girmeyeceğini belirtti.

Küresel araştırma şirketi Gallup'un anketine göre ABD Başkanı Trump'ın Cumhuriyetçiler arasında aldığı destek yüzde 90'a yaklaşıyor.

1991-1997'de Massachusetts valisi olarak görev yapan Weld, 2016 Başkanlık seçimlerinde yarışan Özgürlükçü (Libertarian) Parti adayı Gary Johnson'ın da başkan yardımcısı adayı olmuştu.

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2020 başkanlık seçimleri ABD Bill Weld Cumhuriyetçi Parti Trump

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