MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eski MasterChef yarışmacısı Dilara Başaran'dan mini elbiseli poz! "Böyle fotoğraf paylaşacaksan..."

Eski MasterChef yarışmacısı Dilara Başaran'dan mini elbiseli poz! "Böyle fotoğraf paylaşacaksan..."

22.04.2022 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'in 2021 sezonuna katılan ve hem performansı hem karakteriyle adından sık sık söz ettiren Dilara Başaran Instagram'da aktif olarak paylaşım yapıyor. Instagram'ın yanı sıra YouTube platformunda da aktif olmayı hedefleyen Başaran'dan mini elbiseli poz geldi.

Eski MasterChef yarışmacısı Dilara Başaran'dan mini elbiseli poz! "Böyle fotoğraf paylaşacaksan..."

Dilara Başaran, TV8 ekranlarının popüler yarışma programı MasterChef ile adını duyurdu. Instagram'da düzenli olarak paylaşım yapan Başaran, mini elbiseli pozlarıyla dikkat çekiyor.

DİLARA BAŞARAN'DAN MİNİ ELBİSELİ POZ

25 yaşındaki Dilara Başaran Turizm Otel İşletmeciliğini tamamladı. Sektöre stajyer olarak adım attığında henüz 15 yaşında olan Başaran, MasterChef yarışma programıyla adını geniş kitlelere duyurdu.

Eski MasterChef yarışmacısı Dilara Başaran'dan mini elbiseli poz!

2 sene Kuveyt'te yaşayan ve iyi derecede İngilizce bilen Dilara Başaran, MasterChef programına 6 Ocak 2022 akşamı veda etmişti.

Eski MasterChef yarışmacısı Dilara Başaran'dan mini elbiseli poz!

Sosyal medyada oldukça aktif olan Başaran mini elbiseli pozunu, "Yaz gelmesin mi artık?" notuyla paylaştı.

Eski MasterChef yarışmacısı Dilara Başaran'dan mini elbiseli poz!

Başaran'ın pozuna, "Bu ne güzellik prenses", "Sen böyle fotoğraf paylaşacaksan gelsin" gibi yorumlar yapıldı.

Eski MasterChef yarışmacısı Dilara Başaran'dan mini elbiseli poz!

MasterChef 2021'in hırslı yarışmacılarından Dilara Başaran sosyal medya hesabından yemek videoları paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Eski MasterChef yarışmacısı Dilara Başaran'dan mini elbiseli poz!

MasterChef Türkiye 2021'e 5. olarak veda etmişti.

Eski MasterChef yarışmacısı Dilara Başaran'dan mini elbiseli poz!

Eski MasterChef yarışmacısı Dilara Başaran'dan mini elbiseli poz!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Derin göğüs dekoltesiyle poz verdi! "Didem hanım ne yapıyorsunuz"Derin göğüs dekoltesiyle poz verdi! "Didem hanım ne yapıyorsunuz"
Tatil paylaşımı olay oldu! "Ramazan'da utanmıyor musun?"Tatil paylaşımı olay oldu! "Ramazan'da utanmıyor musun?"
Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner bakın kim çıktı!Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner bakın kim çıktı!
Anahtar Kelimeler:
Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da feci kaza! Ünlü iş insanının kızı son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da feci kaza! Ünlü iş insanının kızı son yolculuğuna uğurlandı

Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...

Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...

Salmonella alarmı! Marketlerde 'Kinder' denetimi başladı

Salmonella alarmı! Marketlerde 'Kinder' denetimi başladı

Yeniden ziyarete açıldı... Kuyruk 06:00’da başladı

Yeniden ziyarete açıldı... Kuyruk 06:00’da başladı

Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte kritik detay...

Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte kritik detay...

Şoke eden iddia! İmam nikahı ve...

Şoke eden iddia! İmam nikahı ve...

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Cinsel istismarda bulunmuştu! Öyle bir şey yaptı ki...

Cinsel istismarda bulunmuştu! Öyle bir şey yaptı ki...

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.