Eski MasterChef yarışmacısı Dilara Başaran'dan mini elbiseli poz! "Böyle fotoğraf paylaşacaksan..."

Dilara Başaran, TV8 ekranlarının popüler yarışma programı MasterChef ile adını duyurdu. Instagram'da düzenli olarak paylaşım yapan Başaran, mini elbiseli pozlarıyla dikkat çekiyor.

DİLARA BAŞARAN'DAN MİNİ ELBİSELİ POZ

25 yaşındaki Dilara Başaran Turizm Otel İşletmeciliğini tamamladı. Sektöre stajyer olarak adım attığında henüz 15 yaşında olan Başaran, MasterChef yarışma programıyla adını geniş kitlelere duyurdu.

2 sene Kuveyt'te yaşayan ve iyi derecede İngilizce bilen Dilara Başaran, MasterChef programına 6 Ocak 2022 akşamı veda etmişti.

Sosyal medyada oldukça aktif olan Başaran mini elbiseli pozunu, "Yaz gelmesin mi artık?" notuyla paylaştı.

Başaran'ın pozuna, "Bu ne güzellik prenses", "Sen böyle fotoğraf paylaşacaksan gelsin" gibi yorumlar yapıldı.

MasterChef 2021'in hırslı yarışmacılarından Dilara Başaran sosyal medya hesabından yemek videoları paylaşmayı da ihmal etmiyor.

MasterChef Türkiye 2021'e 5. olarak veda etmişti.



