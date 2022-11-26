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Eski MasterChef yarışmacısı Pınar Tanar trafikte dehşeti yaşadı! "Kamyon şoförü öldürmeye çalıştı"

26.11.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski MasterChef yarışmacısı Pınar Tanar, aracıyla seyir halindeyken bir kamyon şoförü tarafından sıkıştırıldığını ve canına kast edildiğini iddia etti. Yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlatan yarışmacı, "Bilerek ve isteyerek öldürülmeye çalışıldım" dedi.

Eski MasterChef yarışmacısı Pınar Tanar trafikte dehşeti yaşadı! "Kamyon şoförü öldürmeye çalıştı"

TV8 ekranlarında yayınlanan ve jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ile Danilo Zanna'nın yaptığı MasterChef Türkiye'nin başarılı yarışmacılarından Pınar Tanar, aracıyla seyir halindeyken arkadan gelen bir kamyonun kendisini sıkıştırarak öldürmek istediğini başka bir kamyon şoförünün de kendisini araçtan indirmeye çalıştığını söyledi.

"BİLEREK VE İSTEYEREK ÖLDÜRÜLMEYE ÇALIŞTIM"

MasterChef Türkiye 2021 kadrosunda yer alan Tanar, canına kastedildiğini söylediği olayı sosyal medya hesabından anlatarak İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne seslendi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yaşadığı korkuyu anlatan Tanar, şu ifadeleri kullandı: "Bugün saat 20:20 civarında Şile otobanında bilerek ve isteyerek öldürülmeye çalışıldım. Üsküdar yönünde ben orta şeritte 60 km hızla giderken kırmızı büyük bir kamyon neredeyse arka tamponuma değecek mesafede bana sürekli selektör yaptı üstelik sağ ve sol şerit boş iken yaptı... Bense o sırada navigasyonu açmıştım ve frene bastım, hız kesmeyen kamyon kornasına bastı ve hızla sağ şeridime geçip benim üzerime kırdı, bir süre o şekilde beni sol şeride at atmaya çalıştı.
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"ŞOFÖR YANIMA GELİP BAĞIRMAYA BAŞLADI"

Benim direksiyon hakimiyetimi kaybedip ölmemi istedi, bense hem sağımdaki kamyon çarpmamak için büyük bir gayret gösterdim hem de aynadan sol şeridimdeki araçlara çarpmamak için büyük bir gayret sarf ettim. Bunun tek bir açıklaması var: kasten adam öldürmeye sebebiyet vermek. Kamyondan kurtulup sağ şeride geçtim ve durup dörtlülerimi yaktım. Kamyon da arkama gelerek durmadan korna çaldı. Ben şoförün inip gelmesini bekledim, asla sindiremeyeceği birine denk geldiğini bilmesini istedim. Gelir gelmez bana bağırıp çağırmaya başladı... Ben camımı yarım açıp duyabilmesi için yüksek sesle orta şeritte binek araç olarak yavaş gittiğimi, hızla gelerek selektör yaparak beni şeridimden çıkarmaya hakkı olmadığını ve beni öldürmeye çalıştığı için polise hesap vereceğini söyledim. "

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"İKİ KAMYON ŞOFÖRÜ ARAÇTAN İNMEMİ İSTEDİ, KARAKOLA SÜRDÜM"

Başka bir kamyon şoförü de... Önüme kırdı, şoför inerek bana dur işareti yaptı, beni aracımdan indirmek istedi kim bilir ne yapacaklardı, ben durmadım, direk karakola sürdüm, karakol kendi bölgeleri olmadığını, Dudullu Karakoluna gitmem gerektiğini söyledi. Ben bu işin peşini bırakmam. sesleniyorum, canımızı pazarda bulmadık, herkes kendini alikıran baş kesen sanıyor, cezalarını bulmaları için ne yapmam gerekiyorsa yaparım, yeter artık yaşanmaz ve çekilmez hale geldi memleket! Bunun tek bir açıklaması var: o da verilmiş sadakamın olduğu! Allah'ın cezaları!"

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