Eski Meclis Başkanı Bozbeyli için TBMM'de cenaze töreni

Vefat eden eski TBMM Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ahmet Ferruh Bozbeyli (92) için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Bozbeyli'nin eşi Güngör Bozbeyli ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski TBMM başkanları Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, Hikmet Çetin, Mustafa Kalemli ve Mehmet Sağlam, TBMM başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç ve Levent Gök, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, TBMM İdare amirleri Hasan Turan ve Erkan Haberal, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, bazı eski bakanlar, milletvekilleri ile yabancı misyon temsilcileri ve Meclis personeli katıldı. Cenaze töreninde konuşan TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, "Ölüm hayatın eşi. Hayat kadar ölüm de bir gerçek." dedi. Meclisten bugüne kadar yüzlerce TBMM üyesini ebedi aleme yolcu ettiklerini, bugün de TBMM'nin eski başkanlarından Ferruh Bozbeyli'yi uğurlayacaklarını belirten Bilgiç, böylece "92 yıllık bir çınara, kıymetli bir büyüğe" karşı son vazifelerini yapacaklarını söyledi.

Bozbeyli'nin, gelecek yıl kuruluşunun 100. yılı kutlanacak TBMM'nin 10. Başkanı olarak seçilme bahtiyarlığına eriştiğini ifade eden Bilgiç, "Milletimizin yetiştirdiği kıymetli bir insan olan merhum Bozbeyli, Cumhuriyetimizin ve demokrasi tarihimizin en yakın tanıklarındandı." diye konuştu. Ferruh Bozbeyli'nin, milletvekili olduktan sonra 1965'te TBMM Başkanlığı görevine seçildiğini ve 1970'e kadar 5 yıl süreyle bu görevi yürüttüğünü hatırlatan Bilgiç, şöyle devam etti: "Ülkemizin istiklalini temin eden büyüklerimizi tanıma ve birlikte görev yapma ayrıcalığını yaşayan kişilerden olan merhum Bozbeyli, ülkemizin istikbalini temin etme sorumluluğunu üstlenen büyüklerimizle de yol ve dava arkadaşlığı yaptı. Siyasetin duayen isimlerinden olması sebebiyle danışılan ve tavsiyelerine ihtiyaç duyulan bir insandı. 27 Mayıs 1960 darbesi başta olmak üzere ülkemizdeki bütün darbelere ve darbe girişimlerine tanıklık etti. Henüz genç bir avukatken Prof. Dr. Osman Turan'ın, Yassıada mahkemelerinde avukatlığını üstlendi. Açık sözlü, kararlı, dürüst ve cesur bir siyasetçiydi. Demokrasi aşığıydı, milli iradeden başka hiçbir güce boyun eğmedi."

Bozbeyli'nin, 1970'te kurulan Demokratik Partinin Genel Başkanlığına getirildiğini söyleyen Bilgiç, "1977'ye kadar siyasete devam etti, o yıl yapılan seçimlerde TBMM üyeliğine seçilemedi. Dilimizde 'tadında bırakmak' diye bir söz vardır, merhum Bozbeyli de TBMM üyeliğine seçilemediği yıl siyaseti bıraktı. Devlet adamlığı ve örnek şahsiyetiyle her zaman saygı duyulan bir kişi olan merhum Bozbeyli'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına, dostların ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum." dedi. Bozbeyli'nin aile yakını İdris Yamantürk de "Ferruh Bey, benim 70 yılı aşkın bir arkadaşım, kardeşim ve dostumdu." dedi. Kendisini, Meclis Başkanı olduğu dönemde tebrik etmek için ziyaret ettiğini aktaran Yamantürk, Bozbeyli'nin çok güvenilir bir insan olduğunu söyledi. Yamantürk, Bozbeyli'ye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi. Saygı duruşunun ardından Bozbeyli için dua edildi. Daha sonra Bozbeyli'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda top arabasına taşındı. Askerler tarafından top arabasından cenaze aracına alınan Bozbeyli'nin naaşı, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Devlet Mezarlığı'na defnedilecek.