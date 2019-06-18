Eski meclis üyesi ölümden döndü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde eski MHP belediye Meclis üyesi Emin Özdemir asansör boşluğuna düşerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, olay Mahmudiye Mahallesi Uğur Sokak’ta meydana geldi. Bir işyerinde asansör tamiri yapan 53 yaşındaki eski MHP belediye Meclis üyesi bir anda asansör boşluğundan aşağı düştü. Metrelerce yüksekten aşağı düşen Özdemir ölümden döndü.

Yaralı haldeki Özdemir, çalışanların yardımıyla düştüğü yerden çıkartıldı. Olay yerinde 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özdemir’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat ise sürdürülüyor.



