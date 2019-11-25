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Eski meclis üyesi ölümden döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 17:26 | Son Güncelleme

İzmir’in Çeşme ilçesinde, önceki dönem Çeşme Belediyesi Meclisi Üyesi olan Abdullah Aküzüm’ün kullandığı araç, palmiye ağacına çarpıp ters döndü.

İzmir’in Çeşme ilçesinde, önceki dönem Çeşme Belediyesi Meclisi Üyesi olan Abdullah Aküzüm’ün kullandığı araç, palmiye ağacına çarpıp ters döndü. Aküzüm, kazadan yaralı olarak kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, Çeşme Marina’nın yanındaki yolda, aşırı yağışında etkisiyle aracının kontrolünü kaybeden önceki dönem Çeşme Belediyesi Meclisi Üyesi Abdullah Aküzüm, refüjdeki palmiye ağacına çarptı. Çarpmanın etkisiyle palmiye ağacı kırılırken, Aküzüm’ün aracı da ters döndü.
Abdullah Aküzüm aracından yaralı olarak çıkarılırken, ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede ilk müdahalesi yapılan Aküzüm, tedbir amaçlı 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildi. 9 Eylül Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Aküzüm’ün durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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