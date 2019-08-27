HABER

Eski medeniyetlerden günümüze kalan miras: Akupunktur

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.08.2019 14:48 | Son Güncelleme

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr.

Eski medeniyetlerden günümüze kalan miras: Akupunktur

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Aziz Denli, en eski tedavi yöntemlerinden biri olan akupunkturdaki noktaların gizemini hala sürdürdüğünü söyledi.
Medicana International Ankara Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Aziz Denli, yaklaşık 6 bin yılı aşkın zamandır Çinliler tarafından kullanılan ve Türkiye’de de son yıllarda adını sıklıkla duymaya başladığımız tamamlayıcı akunpunktur tedavisi hakkında bilgi verdi. Dr. Denli, “Vücut yüzeyindeki bazı nokta veya noktaların iğnelenmesi ile hastalıkları önlemeyi ve tedavi etmeyi amaçlayan bir tedavi yöntem. Temel hedefi, bedenin enerji dengesinin sağlanması ve savunma mekanizmalarını uyararak tedaviyi gerçekleştirmektir” diye konuştu.
Geleneksel Çin tıbbının insan sağlığına ve doğaya bakışının diğer dünya milletlerine göre daha farklı olduğunu belirten Denli, “Çin tıbbına göre dünyadaki bütün nesneler aslında evrenin bir özetidir ve birbiriyle ilişkili olduğunu, doğada oluşan her değişiklikliğin bir şekilde insan vücudunu fizyolojik veya patolojik etkilemektedir. Doğada nasıl ki gece-gündüz, soğuk-sıcak, acı-tatlı gibi zıtlıkların dengesi varsa insan vücudunda da bu tarz zıtlıklardan oluşan bir denge vardır. Bu sisteme Yin-Yang dengesi denilmiştir. Çinliler her şeyi bu felsefeye göre yorumlamışlardır. Akupunktura göre insan bedeni 12 meridyene ayrılmış ve her meridyenin faaliyeti 2 saat olarak belirlenmiştir. Enerji akışımız 24 saat içinde kesintisiz bir şekilde bu meridyenler üzerindeki yaklaşık 365 nokta üzerinde olmakta ve böylece bedende bir denge oluşmaktadır. İçeriden veya dışarıdan bir etkiyle bu dengenin bozulması durumunda hastalıklar oluşmaktadır” dedi.

"Akupunktur noktaları gizemini sürdürüyor"
Dr. Denli, akupunkturdaki bu noktaların gizemini hala sürdürdüğünü vurgulayarak, “Binlerce yıl öncesine ait bu tespitleri günümüz modern tıbbın tüm teknolojik imkânlarını kullanarak ancak yüzde 70 ile 80’inini doğrulamış durumdayız. Akupunktur noktalarından yapılan kesitlerin çoğunda bu noktaların veya alanın bedenin diğer bölgelerine göre farklı bir yapıda olduğu, bu noktalardan arter, ven ve sinirlerin birlikte bir paket halinde deriden yüzeye çıktığı görülmüştür. Ve Yin-Yang denilen mekanizma günümüz modern tıbbında sempatik ve parasempatik sinir sistemi olarak adlandırılmaktadır. Bu sitemin tüm amacı gerek dışarıdan ve gerekse içeriden gelecek tüm etkilere göre bedeni bir denge halinde tutmaktır ki, buna homeostazis deriz” şeklinde konuştu.

Akupunkturun kullanım alanı
Akupunkturun kullanım alanının oldukça geniş olduğunu ifade eden Denli, sözlerine şöyle devam etti:
“1974 yıllında Dünya Sağlık Örgütü, 1991 yıllında da Sağlık Bakanlığı tarafından bilimsel bir tamamlayıcı tıp yöntemi olarak kabul etmiş ve kullanılabileceği alanları, hastalıkları belirtmişlerdir. Buna göre akupunktur ağrı tedavisinden tutun bağışıklık sistemini güçlendirmeye, alerjilerden tutun infertilite tedavisine, alkol, sigara gibi bağımlılıklardan tutun obeziteye kadar birçok alanda diğer tedavi yöntemleri ile birlikte veya tek başına uygulanabilmektedir. Geleneksel Çin tıbbına göre vücut akupunkturu yanı sıra bir Fransız ekolü olan kulak akupunkturu ve bir Japon ekolü olan skalp (kafa derisi) akupunkturu uygulanmaktadır.”

Dördüncü kapıya nasıl ulaşırsın? Dördüncü kapıya nasıl ulaşırsın?
Ankara'da motosikletli ambulans ekipleri hayat kurtarıyorAnkara'da motosikletli ambulans ekipleri hayat kurtarıyor
Yenidoğan işitme problemlerinde erken teşhis hayati önem taşıyorYenidoğan işitme problemlerinde erken teşhis hayati önem taşıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de görülen yüksek neme ilişkin dikkat çeken uyarı!

O ilimiz için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bakan Koca'dan 12 milyonu aşkın kullanıcısı olan e-Nabız hakkında önemli açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

Son dakika... Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Diyabet hastalarına 10 maddelik cinsel sağlık kılavuzu

İşte cinsel sağlığınızı koruyacak 10 tavsiye!

Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.