Eski medeniyetlerden günümüze kalan miras: Akupunktur

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Aziz Denli, en eski tedavi yöntemlerinden biri olan akupunkturdaki noktaların gizemini hala sürdürdüğünü söyledi.

Medicana International Ankara Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Aziz Denli, yaklaşık 6 bin yılı aşkın zamandır Çinliler tarafından kullanılan ve Türkiye’de de son yıllarda adını sıklıkla duymaya başladığımız tamamlayıcı akunpunktur tedavisi hakkında bilgi verdi. Dr. Denli, “Vücut yüzeyindeki bazı nokta veya noktaların iğnelenmesi ile hastalıkları önlemeyi ve tedavi etmeyi amaçlayan bir tedavi yöntem. Temel hedefi, bedenin enerji dengesinin sağlanması ve savunma mekanizmalarını uyararak tedaviyi gerçekleştirmektir” diye konuştu.

Geleneksel Çin tıbbının insan sağlığına ve doğaya bakışının diğer dünya milletlerine göre daha farklı olduğunu belirten Denli, “Çin tıbbına göre dünyadaki bütün nesneler aslında evrenin bir özetidir ve birbiriyle ilişkili olduğunu, doğada oluşan her değişiklikliğin bir şekilde insan vücudunu fizyolojik veya patolojik etkilemektedir. Doğada nasıl ki gece-gündüz, soğuk-sıcak, acı-tatlı gibi zıtlıkların dengesi varsa insan vücudunda da bu tarz zıtlıklardan oluşan bir denge vardır. Bu sisteme Yin-Yang dengesi denilmiştir. Çinliler her şeyi bu felsefeye göre yorumlamışlardır. Akupunktura göre insan bedeni 12 meridyene ayrılmış ve her meridyenin faaliyeti 2 saat olarak belirlenmiştir. Enerji akışımız 24 saat içinde kesintisiz bir şekilde bu meridyenler üzerindeki yaklaşık 365 nokta üzerinde olmakta ve böylece bedende bir denge oluşmaktadır. İçeriden veya dışarıdan bir etkiyle bu dengenin bozulması durumunda hastalıklar oluşmaktadır” dedi.