Eski memura FETÖ davasında 8 yıl 9 ay hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada, meslekten ihraç memur Fatih Çopur 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanık Fatih Çopur, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılırken, avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu. Terör örgütünün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu iddialarını reddeden Fatih Çopur, beraatini istedi. FETÖ/PDY ile alakası olmadığını öne süren meslekten ihraç memur Çopur, "Terörist değilim. Hayatım boyunca özverili çalıştım. Şiddetten hep uzak durdum. Şimdi terörist olarak yargılanıyorum. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, yargılama sonucu tutuklu sanık Fatih Çopur'u, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamına karar verdi.
Masaj salonunda fuhuş yaparken basıldılar
Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!
Bakırköy'ü karıştırmıştı! Kız arkadaşı konuştu
İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdi: Artık jandarma dahil resmi ve sivil polis ekipleri de trafik cezası yazabilecek
Ankara'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var
Mahkeme ABD'ye 'dur' dedi!
AK Partili başkan, AK Partili başkana silah çekti
Suriyeli isyancılardan ilginç Türkiye iddiası
Son dakika! Instagram çöktü mü? Peki Instagram neden açılmıyor? '5xx Server Error' hatası nedir?
Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken
Ünlülerin yeni trendi: Çene botoksu nedir? Hollywood yanağı ile çene botoksu arasında fark nedir?
Aile hekimlerinde e-reçete dönemi! Yeni uygulama İzmir'de başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum