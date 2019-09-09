Eski mezarlıkta çıkan yangında ağaç ve mezarlar zarar gördü

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde, mezarlıkta kopan elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu çıkan yangında, 2 dönümlük arazideki ağaç ve mezarlar zarar gördü.

Olay, Çavuşköy Mahallesi'ndeki eski mezarlıkta meydana geldi. İddiaya göre, kuşların çarpması sonucu kopan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturmasıyla yangın çıktı. Alevler, rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın sonucu 2 dönümlük alanda bulunan ağaç ve eski mezarlar zarar gördü. İtfaiyenin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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