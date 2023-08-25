Eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanının öldürülmesi olayında yeni gelişme! 1 kişi tutuklandı, firari şüpheli aranıyor

Eyüpsultan'daki olay 22 Ağustos 2023 günü Sakarya Mahallesi, Türbe Caddesi'nde meydana geldi. Köksal Kaçmaz'ın iş yerinin önüne otomobilini park eden bir kişi ile Kaçmaz arasında tartışma çıktı. Olay yerinden ayrılan saldırgan bir süre sonra arkadaşlarıyla birlikte geldikleri Kaçmaz'ın iş yerine kurşun yağdırdılar.

Köksal Kaçmaz'ın ölümüyle sonuçlanan olayda şüpheliler Tevfik Polat, Fuat Polat ve yaşı küçük olan S.A.P. ile Köksal Kaçmaz ve Yunus Kaya arasında kavga meydana gelmişti. Olayda Köksal Kaçmaz ve firari şüpheli Faruk Polat'ın silah kullandığı tespit edilmişti. Şüpheliler Faruk Polat'ın aracıyla kaçmışlardı.

BİR ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olay sonrası gözaltına alınan şüphelilerden Tevfik P., Fuat P., Meryem C., Halit A. ve yaşı küçük S.A.P. emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildiler.

Savcılıkça sorgulanarak mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Tevfik Polat, "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda silah kullanan firari şüpheli Faruk P. hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Yaşı küçük şüpheli S.A.P hakkındaki dosya ise çocuk suçları soruşturma bürosunca yürütülüyor.(DHA)

