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Eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanının öldürülmesi olayında yeni gelişme! 1 kişi tutuklandı, firari şüpheli aranıyor

25.08.2023 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpsultan'da eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri tutuklandı. 3 kişi hakkında adli kontrol şartı uygulanırken, yaşı küçük şüphelinin dosyası ise ayrıldı. Olayda silah kullanan ve halen firari olan bir kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanının öldürülmesi olayında yeni gelişme! 1 kişi tutuklandı, firari şüpheli aranıyor

Eyüpsultan'daki olay 22 Ağustos 2023 günü Sakarya Mahallesi, Türbe Caddesi'nde meydana geldi. Köksal Kaçmaz'ın iş yerinin önüne otomobilini park eden bir kişi ile Kaçmaz arasında tartışma çıktı. Olay yerinden ayrılan saldırgan bir süre sonra arkadaşlarıyla birlikte geldikleri Kaçmaz'ın iş yerine kurşun yağdırdılar.

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Köksal Kaçmaz'ın ölümüyle sonuçlanan olayda şüpheliler Tevfik Polat, Fuat Polat ve yaşı küçük olan S.A.P. ile Köksal Kaçmaz ve Yunus Kaya arasında kavga meydana gelmişti. Olayda Köksal Kaçmaz ve firari şüpheli Faruk Polat'ın silah kullandığı tespit edilmişti. Şüpheliler Faruk Polat'ın aracıyla kaçmışlardı.

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BİR ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olay sonrası gözaltına alınan şüphelilerden Tevfik P., Fuat P., Meryem C., Halit A. ve yaşı küçük S.A.P. emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildiler.

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Savcılıkça sorgulanarak mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Tevfik Polat, "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda silah kullanan firari şüpheli Faruk P. hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Yaşı küçük şüpheli S.A.P hakkındaki dosya ise çocuk suçları soruşturma bürosunca yürütülüyor.(DHA)

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