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Eski MHP milletvekili Hasan Ali Kilci hayatını kaybetti (Hasan Ali Kilci kimdir?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2020 22:21 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi 25. Dönem Kayseri Milletvekili, Kayseri Ticaret Odası eski Başkanlarından Hasan Ali Kilci, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eski MHP milletvekili Hasan Ali Kilci hayatını kaybetti (Hasan Ali Kilci kimdir?)

28 Mayıs tarihinde astıma bağlı kalp krizi geçirerek yoğun bakımda tedavi altına alınan Kilci, 13 Haziran 2020 Cumartesi günü beyine pıhtı atması sonucu bitkisel hayata girmiş ertesi gün beyin ameliyatına alınmıştı. Doktorlarının, “umudumuzu kaybetmedik” açıklaması yaptığı Kilci, 21 Haziran 2020 Pazar günü nabzının düşmesi ve beyin ölümü gerçekleşmesi sonucu vefat etti.

Hasan Ali Kilci yarın Hacılar Merkez Camii'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

HASAN ALİ KİLCİ KİMDİR?

İş adamı, bürokrat, spor yöneticisi, siyasetçi, XXV. Dönem Kayseri Milletvekili. 20 Şubat 1951'de Kayseri'de doğdu. Baba adı Derviş, anne adı Akkadın'dır.

Azerbaycan Devlet Beden Eğitimi Enstitüsü Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünü bitirdi. Kayseri Ticaret Odasında Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Ticaret Odaları Komisyon Üyeliği, Ticaret Odalar ı Konsey Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, İKV (İktisadi Kalkınma Vakfı) Yönetim Kurulu Üyeliği, DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Yönetim Kurulu Üyeliği, Kayseri Serbest Bölge Başkan Yardımcılığı, DMT (Dünya Ticaret Merkezi) Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. ABİGEM (Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi), KTO Turizm İşletmesi ve TOBB Ticaret Odaları Konsey Başkanlığı yaptı. Ayrıca birçok ekonomik ve sosyal kuruluşta yönetim kurulu üyeliği ve başkanlıklar yapmıştır. Erciyesspor ve Kayserispor Kulüplerinde teknik adam, yönetici, asbaşkan ve başkan olarak görev aldı.

Ali Kilci, 2015 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden XXV. Dönem Kayseri Milletvekili seçilerek TBMM’de yasama çalışmalarına katıldı. (7 Haziran 2015 - 1 Kasım 2015)


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