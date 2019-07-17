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Eski Microsoft çalışanı "dijital hırsızlıkla" suçlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 11:18 | Son Güncelleme

Microsoft'ta çevrimiçi satış platformunun test ekibinde görevli 25 yaşındaki Ukrayna vatandaşı Volodymyr Kvashuk, Microsoft ürünleri için hazırlanan hediye çeklerini sistemden çalmakla suçlanıyor

SEATTLE (AA) - ABD'de yazılım devi Microsoft'un eski bir çalışanı, şirketin internet satışlarında kullandırdığı hediye çeklerini çalarak şirketi dolandırmakla suçlandı.

Şirketin merkezinin bulunduğu Seattle'daki Federal Savcılık, eski şirket çalışanı Volodymyr Kvashuk'u 10 milyon dolar değerindeki dijital varlığı çalmakla suçladı.

Geçen yıl hazirana kadar Microsoft'ta çevrimiçi satış platformunun test ekibinde görevli 25 yaşındaki Ukrayna vatandaşı Kvashuk'un, Microsoft ürünleri için hazırlanan hediye çeklerini sistemden çaldığı ve internet üzerinden yeniden satarak parayı kendi şahsi hesaplarına aktardığı iddia edildi.

Kvashuk'un satabildiği hediye çeklerinden 2,8 milyon dolar haksız kazanç elde ettiği belirtildi.

Polis tarafından gözaltına alınan zanlı, "nitelikli dolandırıcılıktan" yargılanacak.

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Anahtar Kelimeler:
ABD dijital para Microsoft Ukrayna vatandaşı Volodymyr Kvashuk

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