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Eski milletvekili Abdullah Altıntaş vefat etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.12.2018 15:56 | Son Güncelleme

Eski milletvekili Abdullah Altıntaş vefat etti

Eski milletvekili Abdullah Altıntaş vefat etti.

Altıntaş için yarın Meclis'te cenaze töreni düzenlenecek. Altıntaş'ın cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

1926 yılında Emirdağ'da doğan Altıntaş, Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji Bölümü ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yüksek Öğretmen Okulu Pedagoji Öğretim Üyeliği ve serbest avukatlık yapan Altıntaş, 17. Dönem'de Afyonkarahisar milletvekili olarak parlamentoda yer aldı.

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Abdullah Altıntaş Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emirdağ Kocatepe Camisi TBMM

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