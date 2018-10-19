Eski milletvekili Akgönenç için TBMM'de cenaze töreni

Vefat eden eski milletvekili Prof. Dr. Oya Akgönenç için TBMM'de tören düzenlendi.

Törene, Akgönenç'in eşi Mohammed Muğisuddin ve yakınlarının yanı sıra eski TBMM Başkanları Cemil Çiçek, Bülent Arınç, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TBMM Başkanvekili Levent Gök, TBMM İdare Amiri Halil Özcan, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç, Özgür Özel, eski bakan ve milletvekilleri ile Meclis personeli katıldı.

Akgönenç'in cenazesi, Kocatepe Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedilecek.

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- Özgeçmişi

1939'da İzmir'de doğan Akgönenç, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördü.

Amerikan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlayan Akgönenç, Çukurova Üniversitesi ile Bilkent Üniversitesinde öğretim üyeliği görevlerinde bulundu.

Akgönenç, evli ve 2 çocuk annesiydi.

