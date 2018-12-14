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Eski Milletvekili Aras için TBMM'de cenaze töreni

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.12.2018 12:25 | Son Güncelleme

Eski Milletvekili Aras için TBMM'de cenaze töreni

Vefat eden eski milletvekili Abdulhalim Aras için TBMM'de tören düzenlendi.

Törene, Aras'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Hakkı Polat, Türk Parlamenter Birliği Başkanı Nevzat Pakdil, bazı milletvekilleri ve Meclis personeli katıldı.

Aras'ın cenazesi, Kocatepe Camisi'nde Cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

1925 yılında Develi'de doğan Abdulhalim Aras, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Anavatan Partisi Kurucu Üyesi olan Aras, 12. Dönem'de Kayseri, 13. Dönem'de Siirt, 17 ve 18. Dönem'de ise Kocaeli milletvekilliği yaptı.

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