Eski Milletvekili Bayram vefat etti

Eski Van Milletvekili Mustafa Bayram hayatını kaybetti.
Van'ın Başkale ilçesinde 1938 yılında dünyaya gelen Bayram, 20 ve 21. dönem Van milletvekili olarak görev yapmıştı.
Bayram'ın cenazesi yarın Van'ın Edremit ilçesi Merkez Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından Edremit Samansuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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