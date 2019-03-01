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Eski milletvekili Eren Erdem'in yargılandığı davada karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 19:59 | Son Güncelleme

Kapatılan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında, eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in de aralarında bulunduğu 11 sanıkla ilgili karar açıklandı - İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Eren Erdem'in de aralarında bulunduğu 3 sanığa "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan hapis cezası, aynı suçtan 2 sanığa beraat ve 6 sanıkla ilgili de ayırma kararı verdi

İSTANBUL (AA) - Kapatılan Karşı gazetesine yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında kararını açıklayan mahkeme heyeti, Eren Erdem'in de aralarında bulunduğu 3 sanığa "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan hapis cezası, aynı suçtan 2 sanığa beraat ve 6 sanıkla ilgili de ayırma kararı verdi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık ve sanık avukatlarının mütalaaya karşı beyanda bulunmaları, sanıklara son sözlerinin sorulmasının ardından, davanın karara bağlanacağı belirtilerek bir süre ara verildi.

Verilen aranın ardından tekrar başlayan duruşmada mahkeme heyetinin kararını üye hakim Abdullah Ok okudu.

Tutuklu sanıklardan Eren Erdem'in, "silahlı terör örgütü hiyerarşisine dahil olmamakla beraber bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan 314/2. maddenin alt sınırından yararlanılarak, indirim ve artırımlarla 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.

Verilen toplam ceza süresi dikkate alınarak Erdem'in tutukluluk halinin devamını da kararlaştıran heyet, bu sanık hakkında, "soruşturmanın gizliliğini ihlal" ve "gizli tanığın ifşası" suçları bakımından ise üzerine atılı suçların yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat hükmü kurdu.

- Turan Ababey'e tutuklama kararı

Sanıklardan Emre Erciş'in, "silahlı terör örgütü hiyerarşisine dahil olmamakla beraber bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek" suçundan 3 yıl 1,5 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar veren heyet, sanık Turan Ababey'in de, aynı suçtan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasını ve hükmen tutuklanmasını kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Bozkurt ve Kutlu Esendemir ile ilgili de, "silahlı terör örgütü hiyerarşisine dahil olmamakla beraber bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek" suçundan, atılı suçu işledikleri sabit olmadığından beraat hükmü kurarken bu sanıklarla ilgili tüm adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi.

- Tutuklu sanık Kala ve firari sanıkların dosyaları ayrıldı

Firari sanıklar Ufuk Emin Köroğlu, Emrah Direk, Değer Özergün, Mehmet Aydoğmuş ve Murat Kazancı hakkında, henüz yakalanamadıkları için dosyalarının ayrılarak başka bir esasa kaydedilmesini kararlaştıran heyet, tutuklu sanık Onur Kala hakkında ise, savcılığa gönderilen müzekkereye cevap verilmediği gerekçesiyle dosyasının ayrılması ve tutukluluğunun devamına yönelik hüküm kurdu.

Kararla birlikte tutuklanmasına karar verilen Turan Ababey duruşma salonunda görevlilerce gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Eren Erdem Karşı gazetesi davası

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