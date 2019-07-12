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Eski milletvekili Fırat, hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 09:41 | Son Güncelleme

   AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı ve HDP Mersin eski Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat (76), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı ve HDP Mersin eski Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat (76), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Fırat, Başkent'te özel hastanede sabaha karşı yaşamını yitirdi. Fırat'ın, hastanede 6 aydır tedavi gördüğü belirtildi. Kültür ve Turizm eski Bakanı Ertuğrul Günay, hastaneye gelerek acılı aileye taziye dileğinde bulundu.

HDP İstanbul İl Örgütü'nün resmi Twitter hesabında yapılan açıklamada Önceki dönem Mersin milletvekilimizden Dengir Mir Mehmet Fırat, bu sabaha karşı Ankara Bayındır Hastanesi'nde yaşamını yitirmiştir. Ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz denildi.

8 Ağustos 1943'te Adıyaman Kâhta'da doğan Dengir Mir Mehmet Fırat, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 21, 22, 23 ve 26’ncı dönemde milletvekilliği yapan Fırat, evli ve 2 çocuk babasıydı.

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Haber-Kamera: Arda ERDOĞAN-İrfan ÖZŞEKER /ANKARA,(DHA)

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