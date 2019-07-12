Eski milletvekili Fırat, hayatını kaybetti (2)

BAŞHEKİM AÇIKLAMA YAPTI

AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı ve HDP Mersin eski Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın hayatını kaybettiği hastanenin başhekimi Uzman Doktor Ersel Düzgün, açıklama yaptı. Düzgün, Fırat'ın gece 01.44’de yaşamını yitirdiğini söyleyerek, "Akciğer kanserinin yayılımına bağlı beyincik tümörü nedeniyle 2017 ve 2019 yıllarında hastanenin beyin cerrahisi bölümünde ameliyat olan ve sonrasında hastalığın ilerlemesine bağlı olarak hastanemizde tedavi gören deneyimli ve saygın siyasetçi Dengir Mir Mehmet Fırat gece 01.44'de hayatını kaybetmiştir. Ailesine, sevenlerine ve ülkemize baş sağlığı dileriz" dedi.

Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, hastaneye gelerek aileye başsağlığı diledi.

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