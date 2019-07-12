HABER

Eski milletvekili Fırat, hayatını kaybetti (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.07.2019 18:46 | Son Güncelleme

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı ve HDP Mersin eski Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat, Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.

Eski milletvekili Fırat, hayatını kaybetti (3)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı ve HDP Mersin eski Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat, Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı. Fırat için, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Fırat’ın Türk bayrağına sarılı tabutu camiye getirildiği sırada ailesinin ve yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı görüldü.
Cenazeye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkan Vekili Mithat Sancar, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Sezai Temelli, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı Faruk Çelik, eski Devlet Bakanı Ali Babacan, eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve milletvekilleri katıldı. İkindi namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra Fırat'ın cenazesi omuzlar üzerinde cenaze arabasına taşındı. Fırat'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Öte yandan son günlerde yeni parti kuracakları iddia edien Davutoğlu ve Babacan’a basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. Davutoğlu sorulara, "Cenazede sadece cenaze konuşulur" şeklinde yanıt verdi. Yeni partiyi ne zaman kuracağı şeklindeki sorulara Babacan, "Bugün açıklama yok" diye cevap verdi. Babacan, yakında açıklama olup olmayacağı yönündeki soruya ise "Olacağı zaman haber verelim inşallah. Zamanı gelince biz söyleriz" diye cevap verdi.

FOTOĞRAFLI

Eski milletvekili Fırat, hayatını kaybetti (3)Eski milletvekili Fırat, hayatını kaybetti (3)Eski milletvekili Fırat, hayatını kaybetti (3)Eski milletvekili Fırat, hayatını kaybetti (3)

PARTNERHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyorHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyor
"5 yıl daha kaybedeceğimiz itiraf ediliyor""5 yıl daha kaybedeceğimiz itiraf ediliyor"
CHP'li Öztrak: Yaptırımlara karşı ekonomiyi tahkim ettik mi?CHP'li Öztrak: Yaptırımlara karşı ekonomiyi tahkim ettik mi?

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

Beren Saat, sosyal medyayı ikiye böldü

Beren Saat, sosyal medyayı ikiye böldü

Ceza kararına tepki! 'Beni öldürmeleri lazım'

Ceza kararına tepki! 'Beni öldürmeleri lazım'

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün lüks hayatı

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün lüks hayatı

NATO’dan S-400 açıklaması

NATO’dan S-400 açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu: Hakları olmayan maaşlar alıyorlar

Ekrem İmamoğlu: Hakları olmayan maaşlar alıyorlar

Ekrem İmamoğlu, yeniden Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdıkları

Ekrem İmamoğlu, yeniden Anıtkabir'de! İşte deftere yazdıkları

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

'15 Temmuz' görselleri sosyal medya hesaplarında

'15 Temmuz' görselleri sosyal medya hesaplarında

"15 Temmuz tiyatro değil, bal gibi kanlı bir darbe girişimiydi"

CHP'li Özel'den 15 Temmuz açıklaması

Anketçi Mehmet Ali Kulat'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan iddialarına açıklama

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.