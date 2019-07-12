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Eski milletvekili Fırat, hayatını kaybetti (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 18:52 | Son Güncelleme

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı ve HDP Mersin eski Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat, Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı ve HDP Mersin eski Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat, Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı. Fırat için, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Fırat’ın Türk bayrağına sarılı tabutu camiye getirildiği sırada ailesinin ve yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

Cenazeye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkan Vekili Mithat Sancar, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Sezai Temelli, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı Faruk Çelik, eski Devlet Bakanı Ali Babacan, eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve milletvekilleri katıldı. İkindi namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra Fırat'ın cenazesi omuzlar üzerinde cenaze arabasına taşındı. Fırat'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Öte yandan son günlerde yeni parti kuracakları iddia edien Davutoğlu ve Babacan’a basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. Davutoğlu sorulara, "Cenazede sadece cenaze konuşulur" şeklinde yanıt verdi. Yeni partiyi ne zaman kuracağı şeklindeki sorulara Babacan, "Bugün açıklama yok" diye cevap verdi. Babacan, yakında açıklama olup olmayacağı yönündeki soruya ise "Olacağı zaman haber verelim inşallah. Zamanı gelince biz söyleriz" diye cevap verdi.

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