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Eski milletvekili Hasan Yıldırım vefat etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.12.2018 13:26 | Son Güncelleme

Eski milletvekili Hasan Yıldırım vefat etti

Eski Kars Milletvekili Hasan Yıldırım hayatını kaybetti.

Hasan Yıldırım için yarın TBMM'de tören düzenlenecek. Yıldırım'ın cenazesi daha sonra Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedilecek.

Kars'ın Selim ilçesinde 1931 yılında dünyaya gelen Hasan Yıldırım, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Savcı ve ağır ceza mahkemesi başkanlığı yapan Yıldırım, serbest avukat olarak çalıştı. 15 ve 16'ıncı Dönemlerde Kars Milletvekili olarak Meclise giren Yıldırım, evli ve 4 çocuk babasıydı.

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Eski Kars Milletvekili Hasan Yıldırım

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