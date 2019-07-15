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Eski milletvekili Karadeniz için TBMM'de tören

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.07.2019 10:43 | Son Güncelleme

Eski milletvekili Karadeniz için TBMM'de tören

Vefat eden eski Giresun Milletvekili Mehmet Ali Karadeniz (82) için TBMM'de tören düzenlendi.

Törene, Karadeniz'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM İdare Amiri Orhan Yeğin, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ile bazı Meclis personeli katıldı.

Karadeniz'in naaşı, Giresun'un Görele İlçesi Hasanağa Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Türkeli Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Görele'de 1937 yılında doğan Karadeniz, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinden mezun oldu. İsveç, İngiltere, Romanya ve Almanya'da mesleki ihtisasını gerçekleştiren Karadeniz, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü görevinde bulundu.

18. Dönem Giresun Milletvekili olarak Meclise giren Karadeniz, evli ve 4 çocuk babasıydı.

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