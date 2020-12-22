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Eski milletvekili Leyla Güven, HDP milletvekili Semra Güzel'in evinde gözaltına alındı

22.12.2020 00:46 | Son Güncelleme:
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Eski milletvekili Leyla Güven, HDP milletvekili Semra Güzel'in evinde gözaltına alındı

Diyarbakır'da yargılandığı davada 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski milletvekili Leyla Güven, HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel’in evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 4 Haziran günü milletvekilliği düşürülen HDP Hakkari eski milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven, yargılandığı Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'terör örgütü üyeliği' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından toplam 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarpıtıldı.

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HDP MİLLETVEKİLİ GÜZEL'İN EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Leyla Güven hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararının verilmesinin ardından Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, yaptıkları arama çalışmalarında Güven'in, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in evinde olduğunu saptadı. Güzel'in belirlenen adresine düzenlenen operasyonda Leyla Güven, yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Güven, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek. (DHA)

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