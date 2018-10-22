Eski milletvekili Mehmet Zeki Okur vefat etti.
Okur'un cenazesi, Antalya Meydankavağı Camisi'nde yarın kılınacak ikindi namazını müteakip Türbeli Camisi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Samsun'da 1936 yılında dünyaya gelen Okur, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 15. Dönem Zonguldak, 16. Dönem Kayseri milletvekilliği yapan Okur, evli ve 3 çocuk babasıydı.
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