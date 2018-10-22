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Eski milletvekili Mehmet Zeki Okur vefat etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.10.2018 17:33 | Son Güncelleme

Eski milletvekili Mehmet Zeki Okur vefat etti

Eski milletvekili Mehmet Zeki Okur vefat etti.

Okur'un cenazesi, Antalya Meydankavağı Camisi'nde yarın kılınacak ikindi namazını müteakip Türbeli Camisi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Samsun'da 1936 yılında dünyaya gelen Okur, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 15. Dönem Zonguldak, 16. Dönem Kayseri milletvekilliği yapan Okur, evli ve 3 çocuk babasıydı.

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Mehmet Zeki Okur Zonguldak

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