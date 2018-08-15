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Eski milletvekili Nurettin Tokdemir vefat etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.08.2018 11:43 | Son Güncelleme

Eski milletvekili Nurettin Tokdemir vefat etti

Eski Hatay Milletvekili Nurettin Tokdemir (76) vefat etti.

Tokdemir'in cenazesi, bugün Kocatepe Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

1942 yılında Reyhanlı'da doğan Tokdemir, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Tarih öğretmenliği de yapan Tokdemir, 19. Dönem Hatay Milletvekili olarak görev yaptı.

Tokdemir, evli ve iki çocuk babasıydı.

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Nurettin Tokdemir vefat

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