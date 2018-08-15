Eski milletvekili Nurettin Tokdemir vefat etti

Eski Hatay Milletvekili Nurettin Tokdemir (76) vefat etti.
Tokdemir'in cenazesi, bugün Kocatepe Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
1942 yılında Reyhanlı'da doğan Tokdemir, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Tarih öğretmenliği de yapan Tokdemir, 19. Dönem Hatay Milletvekili olarak görev yaptı.
Tokdemir, evli ve iki çocuk babasıydı.
KPSS puanları kaç yıl geçerli? Öğretmen adaylarına müjde
'Dolarları yakın' çağrısına karşı çıktı: Üzerinde Allah'ın adı yazıyor
Türkiye'nin boykot kararı ABD'yi ne kadar etkiler?
Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek
Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...
Yerel seçimler ne zaman olacak? Yerel seçim tarihi erkene alınıp 4 Kasım'da mı yapılacak?
Türkiye iPhone için ne kadar para harcadı? İşte cevabı...
Ve harekete geçildi! Türkiye'den dijital reklama dev boykot!
Şanlıurfa'da iğrenç olay! Kendisini doktor olarak tanıtıp küçük kız çocukları taciz etti
Bursa'da otobüs devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var
İYİ Parti Kırıkkale kurucu İl Başkanı Mustafa Akyürek istifa etti
300'den fazla insanı katletti! O yaşayan bir ölüm meleği
Öyle bir hastalığı var ki! Görenler 12 yaşında sanıyor ama...
Okuyucu Yorumları 0 yorum