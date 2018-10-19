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Eski Milletvekili Oya Akgönenç için Meclis'te tören

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.10.2018 13:36 | Son Güncelleme

ANKARA'da pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski milletvekili ve Saadet Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı Oya Akgönenç Muğisuddin (79) için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Eski Milletvekili Oya Akgönenç için Meclis'te tören

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski milletvekili ve Saadet Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı Oya Akgönenç Muğisuddin (79) için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.
Pankreas kanseri tedavisi gördüğü özel hastanede önceki gün hayatını kaybeden, Fazilet ve Saadet partilerinde milletvekiliği yapan, Saadet Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı Oya Akgönenç Muğisuddin için Meclis'te tören düzenlendi. Törene Oya Akgönenç Muğisuddin'in eşi Mohammed Muğisuddin ve yakınlarının yanı sıra TBMM eski Başkanları Cemil Çiçek, Bülent Arınç, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TBMM Başkanvekili Levent Gök, TBMM İdare Amiri Halil Özcan, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç, Özgür Özel, eski bakan ve milletvekilleri ile Meclis personeli katıldı.
Törenin ardından Oya Akgönenç Muğisuddin'in cenazesinin, Kocatepe Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Aile Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi.
PROF.DR. OYA AKGÖNENÇ KİMDİR?
Oya Akgönenç, 1939 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi'nde öğrenim gördü. Akgönenç, Amerikan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans ve doktora programlarını tamamladı. Çukurova Üniversitesi ile Bilkent Üniversitesi'nde öğretim üyeliği görevlerinde bulunan Akgönenç, evli ve 2 çocuk annesiydi. Oya Akgönenç, Türkiye'de 1'inci sıradan milletvekili adayı gösterilen ilk kadındı.

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Eski Milletvekili Oya Akgönenç için Meclis'te törenEski Milletvekili Oya Akgönenç için Meclis'te törenEski Milletvekili Oya Akgönenç için Meclis'te törenEski Milletvekili Oya Akgönenç için Meclis'te tören

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