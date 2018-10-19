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Eski Milletvekili Oya Akgönenç için Meclis'te tören (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 15:43 | Son Güncelleme

AKGÖNENÇ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Ankara'da pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski milletvekili ve Saadet Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı Oya Akgönenç Muğisuddin'in (79) cenazesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen törenin ardından Kocatepe Camisi'ne getirildi.

AKGÖNENÇ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ankara'da pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski milletvekili ve Saadet Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı Oya Akgönenç Muğisuddin'in (79) cenazesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen törenin ardından Kocatepe Camisi'ne getirildi. Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazına, Oya Akgönenç Muğisuddin'in eşi Mohammed Muğisuddin ve yakınlarının yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Fazilet Partisi eski Genel Başkanı Recai Kutan ve TBMM eski Başkanı Bülent Arınç ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazının ardından Oya Akgönenç Muğisuddin ile ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Kişiliğiyle, hanımefendiliğiyle, insanlarla olan nezaketli ilişkileri ile öne çıkmış olan çalışma arkadaşımızdı. Aynı zamanda da çok iyi bir vatansever, Türkiye'nin meselelerini takip eden, İslam dünyasının ve bütün dünyanın meselelerini çok yakinen takip eden iyi bir dış politika uzmanıydı. Siyasette büyük Türkiye idealine her zaman inandı ve İslam ülkeleri ile Türkiye arasındaki yakınlaşmayı sağlamak adına gayret sarf etti. Değerli bir insanı, siyasetçiyi kaybettik, Allah rahmet eylesin" dedi. Akgönenç, Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

-Cenaze namazından görüntü

-Numan Kurtulmuş açıklama

-Detaylar

Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)

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