HABER

Eski Milletvekili Oya Akgönenç vefat etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.10.2018 23:49 | Son Güncelleme

Eski Milletvekili Oya Akgönenç vefat etti

Eski milletvekili Prof. Dr. Oya Akgönenç vefat etti.

Fazilet ve Saadet Partilerinden milletvekilliği yapan Akgönenç'in, akşam saatlerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Prof. Dr. Oya Akgönenç'in başkentteki özel bir hastanede bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

1939'da İzmir'de doğan Akgönenç, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördü. Amerikan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlayan Akgönenç, Çukurova Üniversitesi ile Bilkent Üniversitesinde öğretim üyeliği görevlerinde bulundu. Akgönenç evli ve 2 çocuk annesiydi.

PARTNERBu uygulamayı mutlaka indirin! Bakın ne işe yarıyorBu uygulamayı mutlaka indirin! Bakın ne işe yarıyor
İYİ Parti'de yeni dönem resmen başladı! 81 ilin başkanı belli oldu!İYİ Parti'de yeni dönem resmen başladı! 81 ilin başkanı belli oldu!
İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı'na Hüsmen Kırkpınar atandıİYİ Parti İzmir İl Başkanlığı'na Hüsmen Kırkpınar atandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Oya Gönenç

En Çok Okunan Haberler

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Adıyaman'da PKK'nın sözde bölge sorumlusu Yusuf Tunç öldürüldü

Adıyaman'da PKK'nın sözde bölge sorumlusu Yusuf Tunç öldürüldü

Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...

Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...

Yüzde 200 zam gelmişti! Fiyatı 9 liraya düştü

Yüzde 200 zam gelmişti! Fiyatı 9 liraya düştü

TBMM'de bir ilk: Dört siyasi parti aynı önergede buluştu!

TBMM'de bir ilk: Dört siyasi parti aynı önergede buluştu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İYİ Parti'de yeni dönem resmen başladı! 81 ilin başkanı belli oldu!

İYİ Parti'de yeni dönem resmen başladı! 81 ilin başkanı belli oldu!

TBMM'de bir ilk: Dört siyasi parti aynı önergede buluştu!

TBMM'de bir ilk: Dört siyasi parti aynı önergede buluştu!

CHP'li Erol'dan flaş iddia: Önümüzdeki hafta kabine değişikliği olabilir

CHP'li Erol'dan flaş iddia: Önümüzdeki hafta kabine değişikliği olabilir

29 Ekim resepsiyonu Yeni Havalimanı'nda yapılacak

29 Ekim resepsiyonu Yeni Havalimanı'nda yapılacak

İYİ Parti ve CHP ortak aday çıkaracak iddiası!

İYİ Parti ve CHP ortak aday çıkaracak iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.