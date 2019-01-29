Eski Milletvekili Süleyman Yıldırım için TBMM'de tören

ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 15'inci dönem milletvekili Süleyman Yıldırım (84) için TBMM'de tören düzenlendi.

Başkentte, dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, evli ve 6 çocuk babası Süleyman Yıldırım için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene Yıldırım'ın ailesi ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis Başkan Vekili Levent Gök, TBMM İdare Amiri Ahmet Yegin, AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç ve CHP'li milletvekilleri katıldı. Törenin ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Yıldırım'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Tunceli'ye götürüldü.

Meclis'te 15'inci dönem (1973-1977) Tunceli milletvekili olarak görev yapan Süleyman Yıldırım'ın cenazesi, yarın Güleç köyü mezarlığında toprağa verilecek.

