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Eski milletvekili Süleyman Yıldırım vefat etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 10:37 | Son Güncelleme

Eski milletvekili Süleyman Yıldırım vefat etti

Eski Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım vefat etti.

Yıldırım için bugün Meclis'te cenaze töreni düzenlenecek. Yıldırım'ın cenazesi, yarın Tunceli Merkez Cemevi'nde kılınacak öğle namazının ardından Güleç Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Yıldırım, 1935 yılında Tunceli'de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Yıldırım, 15. Dönem'de Tunceli milletvekili seçildi. Yıldırım, evli ve 6 çocuk babasıydı.

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