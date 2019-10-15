HABER

Eski milletvekili Tosyalıoğlu için TBMM'de cenaze töreni

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.10.2019 11:53 | Son Güncelleme

Eski milletvekili Tosyalıoğlu için TBMM'de cenaze töreni

Vefat eden eski Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu için TBMM'de tören düzenlendi.

TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önündeki törene, Tosyalıoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanvekili Celal Adan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, TBMM İdare Amiri Kadim Durmaz, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, eski bakanlardan Murat Başeskioğlu, bazı milletvekilleri ile TBMM çalışanları katıldı.

Tosyalıoğlu'nun naaşı Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilecek.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 1928'de doğan Tosyalıoğlu, ticaretle uğraştı ve Ilgaz Belediye Başkanlığı yaptı. Tosyalıoğlu, 14,15 ve 16'ncı Dönem Çankırı Milletvekili olarak Mecliste bulundu.

PARTNERTurizm cennetinde skandal! Öyle bir bikini giydi ki...Turizm cennetinde skandal! Öyle bir bikini giydi ki...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziler Derneği üyeleri ile sohbet ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziler Derneği üyeleri ile sohbet etti
Anahtar Kelimeler:
Arif Tosyalıoğlu Çankırı Milletvekili TBMM

En Çok Okunan Haberler

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

ABD'den skandal Türkiye kararı!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Diğer Haberler
Meral Akşener'den ABD'nin yaptırımlarına karşı çözüm önerisi

Meral Akşener'den ABD'nin yaptırımlarına karşı çözüm önerisi

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na Barış Pınarı Harekatı soruşturması

Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı

Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Erdoğan başkanlığında toplanmışlardı! Büyükşehirler 'WhatsApp' grubu kuruldu

İlk karar hayata geçirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı sözlerine bir tepki de AK Parti'den

Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı sözlerine AK Parti'den tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.