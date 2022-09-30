Eski milletvekili Veli Andaç Durak, hayatını kaybetti

ve 20. dönem Adana Milletvekili olarak da görev yapan Veli Andaç Durak, hayatını kaybetti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabından baş sağlığı mesajı paylaşarak, "19. ve 20. dönem Adana Milletvekili Veli Andaç Durak’a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun." dedi.





