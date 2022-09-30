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Eski milletvekili Veli Andaç Durak, hayatını kaybetti

30.09.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk siyasetinin önemli isimlerinden, 19. ve 20. dönem Adana Milletvekili olarak görev yapan Veli Andaç Durak, hayatını kaybetti.

Eski milletvekili Veli Andaç Durak, hayatını kaybetti
  1. ve 20. dönem Adana Milletvekili olarak da görev yapan Veli Andaç Durak, hayatını kaybetti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabından baş sağlığı mesajı paylaşarak, "19. ve 20. dönem Adana Milletvekili Veli Andaç Durak’a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun." dedi.

etjryk

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Anahtar Kelimeler:
Veli Andaç Durak
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