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Eski Milletvekili Yıldırım için TBMM'de cenaze töreni

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.12.2018 12:10 | Son Güncelleme

Eski Kars Milletvekili Hasan Yıldırım için TBMM'de tören düzenlendi

Vefat eden eski Kars Milletvekili Hasan Yıldırım için TBMM'de tören düzenlendi.

Törene, Yıldırım'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanvekili Levent Gök, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile bazı milletvekilleri ve Meclis personeli katıldı.

Yıldırım'ın cenazesi, Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedilecek.

Kars'ın Selim ilçesinde 1931 yılında dünyaya gelen Hasan Yıldırım, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Savcı ve ağır ceza mahkemesi başkanlığı yapan Yıldırım, serbest avukat olarak çalıştı. 15 ve 16'ıncı Dönemlerde Kars Milletvekili olarak Meclise giren Yıldırım, evli ve 4 çocuk babasıydı.

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