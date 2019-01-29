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Eski milletvekili Yıldırım için TBMM'de tören

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 12:36 | Son Güncelleme

Eski milletvekili Yıldırım için TBMM'de tören

Vefat eden eski Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım (84) için TBMM'de tören düzenlendi.

Törene, Yıldırım'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Levent Gök, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM İdare Amiri Orhan Yegin, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile bazı milletvekilleri ve Meclis personeli katıldı.

Yıldırım'ın cenazesi, yarın Tunceli Merkez Cemevi'nde kılınacak öğle namazının ardından Güleç Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Yıldırım, 1935 yılında Tunceli'de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Yıldırım, 15. dönem Tunceli milletvekili olarak görev yaptı. Yıldırım, evli ve 6 çocuk babasıydı.

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