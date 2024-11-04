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  4. Eski milletvekilinin ABD vize başvurusu reddedildi! Sebebi ise şaşkına çevirdi

Eski milletvekilinin ABD vize başvurusu reddedildi! Sebebi ise şaşkına çevirdi

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
04.11.2024 18:23
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TBMM'de iki dönem Ağrı Milletvekilli olarak görev yapan Cemal Kaya'nın 10 yıllık vize başvurusu ABD İstanbul Başkonsolosluğu tarafından reddedildi. 2003 yılından bu yana ABD vizesi bulunan Kaya'nın Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla karara itiraz edeceği öğrenilirken, red kararının gerekçesi ise şaşkına çevirdi.

Eski milletvekilinin ABD vize başvurusu reddedildi! Sebebi ise şaşkına çevirdi

Türk vatandaşlarının vize alırken yaşadığı sorunlar giderek büyüyor. Vize almak bir yana randevu almanın bile neredeyse imkansız hale gelmesi vatandaşları bıktırmış halde. Olayla ilgili son örnek ise TBMM 22. ve 23. dönem Ağrı Milletvekili Cemal Kaya oldu.

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VEKİLİN BAŞVURUSU REDDEDİLDİ: SEBEBİ BELLİ OLDU

Habertürk'te yer alan habere göre, TBMM 22. ve 23. dönem Ağrı Milletvekili Cemal Kaya. İki dönem vekillik yapan, parlamentoda ABD Dostluk Denetleme Grubu'nda görev yapan, 2003-2013 ve 2013-2023 olmak üzere iki kez 10 yıllık ABD vizesi alan Cemal Kaya'nın yaptığı son vize başvurusu, 'sığınma başvurusu yaptığı' gerekçesiyle reddedildi.

"AKLA İZANA SIĞAN BİR YANI YOK"

Habertürk'e konuşan Kaya, "Ben iki dönem vekillik yaptım, iş insanıyım. Benim oğlum da Kanada'da okuyor. Benim ABD'ye sığınmacı başvurusu yaptığım gerekçesiyle vize başvurumun reddedilmesinin akla izana sığan bir yanı yok" açıklamasını yaptı.

Daha önce bir kez Kanada'yı ve iki kez ABD'yi ziyaret ettiğini belirten Kaya, "Ben sıklıkla İngiltere'ye de gidiyorum. Eşimin İngiltere'de kalıcı oturumu var. ABD'nin ret gerekçesinin hiçbir mantıklı açıklaması yok" ifadelerini kullandı.

Eski vekil Kaya'nın ABD Konsolosluğu ile yaşadığı sorun ilk değil. Kaya'nın açıklamasına göre 2018 yılında ABD kurumundan gelen bir maille, Kaya'nın ve ailesinin 2023'e kadar geçerli 10 yıllık vizeleri iptal edilmiş. Kaya'nın yaptığı itirazın ardından kurum kendisine 'bir yanlışlık olduğunu' bildirerek vizeleri yeniden aktive etmiş. Ancak Kaya'nın oğlu 2024 yılında ABD'den yeniden 10 yıllık vize almasına rağmen Kaya'ya vize memurunun, "Sığınma talebinde bulundunuz mu?" sorusuyla talebi reddedildi.

ABD VİZESİ ÇİLE HALİNE GELDİ

Türk vatandaşlarının ABD vizesi için kat etmeleri gereken süreç her geçen gün daha da zorlaşıyor.

ABD'nin Türkiye'deki makamlarından (Büyükelçilik/Konsolosluk) randevu için alabilmek ortalama bekleme süresi İstanbul için 738, Ankara için ise 596 gün.

Kaynak: Habertürk

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Anahtar Kelimeler:
Milletvekili Vize abd
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