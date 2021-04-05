Eski Milletvekillerinden Emekli Amirallerin Gözaltına Alınmasına Tepki

Kanal İstanbul’un inşasına, Montrö Antlaşması’nın tartışmaya açılmasına ve üniformalı muvazzaf bir amiralin başında sarıklı fotoğrafının sızmasına rağmen sessiz kalınmasına tepki gösteren 104 imzalı bildiriyle ilgili 10 emekli amiral gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alınan 10 amiral dışında, yaş durumları nedeniyle haklarında gözaltı kararı verilmeyen dört amiralin üç gün içinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde ifadelerinin alınacağını duyurdu. Açıklamada, ‘‘10 şüphelinin, üzerlerine atılı suçun niteliği ile delillerin yok edilmesinin önüne geçmek ve varsa başka şüphelilerin de ivedilikle tespit edilmesini sağlamak amacıyla gecikmesinde sakınca bulunması nedeniyle, 05.04.2021 tarihinde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına/gözaltına alınmalarına yönelik talimat yazılmasına, arama/el koyma işlemi yapılmasına, 4 şüphelinin ise belirlenen adreslerindeki arama/el koyma işlemlerinin icrasından sonra yaş durumları göz önüne alınarak gözaltına alınmaksızın 3 gün içerisinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne müracaat etmelerinin kendilerine tebliğine karar verilmiştir" dendi.

122 eski milletvekilinden bildiri: ‘‘Toplumu susturmaya, sindirmeye, korkutmaya çalışmak kabul edilemez’’ Gözaltı kararlarının ardından 122 eski milletvekili de bir bildiri yayınlayarak emekli amirallerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Aralarına eski TBMM Başkan Vekilleri Uluç Gürkan ve Güldal Mumcu ile eski Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Gürel’in de imzalayanlar arasında yer aldığı bildiride, ‘‘Anayasal hakların güvencesi olması gerekenlerin, toplumu susturmaya, sindirmeye, korkutmaya çalışmaları kabul edilemez. Çoğulcu demokrasinin gereği olarak en doğal yurttaşlık hakkını kullanıp, Kanal İstanbul ve Montrö konusundaki görüşlerini kamuoyuyla paylaşan kişi ve gruplara yönelik tehdit, suçlama, saldırı korkutma, sindirme ve soruşturma gibi girişimler, yurttaşlık haklarını ipotek altına almaktır. Bu yaklaşımı ve bu girişimleri kınıyor, hala bir hukuk devleti olduğumuzu hatırlatıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ilkeleri ve temel felsefesi ve kurumları vicdansız darbelerle yıkılmaya çalışılırken, düşünce açıklama hak ve özgürlüğünü kullanan kişilerin darbecilikle suçlanmasını, baskı altına alınmasını esefle karşıladığımızı kamuoyuna duyururuz’’ dendi.

Adalet Bakanı: ‘‘Millet iradesini tahrip etmeye yeltenen güruha hukuk çerçevesinde cevaplar verilecektir’’ Dün çok sayıda siyasetçi bildiriye tepki göstermişti. Bugün Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de ‘‘Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimlerinin Açılış Töreni’’nde yaptığı konuşmada bildirinin demokrasi adına üzücü olduğunu söyledi. Adalet Bakanı, ‘‘Biz Türkiye'yi ileri götürelim, 2023 hedeflerine, Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyetler diye hedef gösterdiği ülkemizi daha da yukarı taşıyalım derken, ülkemizi geriye götürmek isteyen gerici vesayetçi zihniyetin asla ama asla Türkiye'de muvafık olması mümkün değil. Başaramayacaklar, bu karanlık zihniyetle mücadelemizi sürdüreceğiz. Millet iradesini tahrip etmeye yeltenen, bu değerlere kasteden bu zihniyete, güruha hukuk çerçevesinde cevaplar verilecektir. Siyaset de, demokrasiyi, hukuk, anayasayı bu anlamda korumak için en büyük hassasiyet içinde olmalıdır, olacaktır’’ diye konuştu. Gözaltına alınan komutanlar kimler? Gözaltına alınan isimlerden emekli Koramiral Atilla Kezek eski Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Eski Kurmay Başkanı, emekli Tümamiral Cem Gürdeniz eski Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Eski Plan Prensipler Başkanı, emekli Koramiral Kadir Sağdıç eski Güney Deniz Saha Komutanı, emekli Tuğamiral Türker Ertürk eski Deniz Harp Okulu Komutanı, emekli Tuğamiral Turgay Erdağ Eski İskenderun Deniz Üs Komutanı, emekli Tuğamiral Sadi Ünsal eski Gölcük Deniz Üs Komutanı, emekli Tuğamiral Hakan Eraydın eski Deniz Lisesi Komutanı, emekli Tuğamiral Alaattin Sevim eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı, emekli Tuğramiral Ergun Mengi eski Deniz Kuvvetleri Hücumbot Filosu Komutanı'ydı.