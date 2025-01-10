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Eski milli basketbolcu İlkan Karaman'ı hayattan koparmıştı! Mahkemeden tahliye kararı: Tepki çeken karar sonrası yeni gelişme

10.01.2025 20:19
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Muğla Datça'da eski milli basketbolcu İlkan Karaman, yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Mahkeme olayda sürücü Emre Ali Önder'in cezaevinde yattığı süre göz önünde bulundurarak yurt dışına çıkış yasağı uygulanıp adli kontrolle tahliyesine karar verdi. Söz konusu karar tepkilere yol açarken Datça Cumhuriyet Başsavcılığı ise karara itiraz etti.

Eski milli basketbolcu İlkan Karaman'ı hayattan koparmıştı! Mahkemeden tahliye kararı: Tepki çeken karar sonrası yeni gelişme

İzmir'de yaşayan, Basketbol Süper Ligi'nde yıllarca birçok takımda forma giyen, aynı zamanda bir dönem A Milli Takım'da oynayan İlkan Karaman, Muğla'nın Datça ilçesinde ev kiraladı. Karaman, eşyalarını Datça'ya taşıdı. Buradaki bir akaryakıt istasyonunun önünden geçen yıl 8 Eylül'de saat 02.30 sıralarında yolun karşısına geçmek isteyen Karaman'a, inşaat mühendisi Emre Ali Önder'in kullandığı otomobil çarptı. Kazada yaralanan Karaman, kaldırıldığı Marmaris Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kazanın ardından kaçan Önder, 2 saat sonra Datça Devlet Hastanesi'nin önünde yakalandı. Muayenesinde 1.19 promil alkollü olduğu belirlenip, gözaltına alınan Önder, tutuklandı.

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"AMACIM OLAY YERİNDEN KAÇMAK DEĞİLDİ"

Önder, savcılıktaki ifadesinde evinde yüksek alkol oranına sahip 2 bira içtiğini belirtip, "Sonrasında annemin uyku ilacını almak amacıyla trafiğe çıktım. Araçla Reşadiye Mahallesi'ndeki kavşağa geldiğimde ışıklardan geçeceğim için frene bastım. Frene basmamla birlikte araç kaymaya başladı. Bu nedenle refüje çarptım ve direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride doğru geçtim. Bu sırada olay yerinde yaya olarak bulunan tanımadığım, ismini sonradan öğrendiğim bir kişinin hayatını kaybettiğini öğrendim. Kazadan sonra olay yerine vatandaşlar gelip, bizimle ilgilendi. Yaralandığım için Datça Devlet Hastanesi'ne gittim. Amacım, olay yerinden kaçmak değildi. Hastanedeyken polis ekipleri geldi ve beni yakaladılar. Kaza anında alkollüydüm. Yaşananlar için üzgünüm" dedi.

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ASLİ DERECEDE KUSURLU

Datça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturmanın ardından Emre Ali Önder hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, İstanbul Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi'nce düzenlenen raporda Önder'in dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışları ile asli derecede kusurlu olduğunun, Karaman'ın kusurunun bulunmadığı anlatıldı.

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Emre Ali Önder'in olay anından yaklaşık 1 saat 15 dakika sonra alınan raporunda 1,19 promil alkollü olduğunun tespiti göz önüne alındığında, olay anında alkol oranının daha yüksek olduğunun anlaşıldığı, ifadesinde de trafiğe çıkmadan önce yüksek alkol oranına sahip bira tükettiğini belirttiği, meydana gelen sonucu öngörmesinin gerektiği, bu bağlamda şüphelinin bilinçli taksirle hareket ettiğinin kabul edilmesinin gerektiği ifade edildi.

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BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA SUÇU

İddianamede tüm dosya kapsamı ve deliller birlikte değerlendirildiğinde; şüphelinin üzerine atılı bilinçli taksirle ölüme neden olma suçunu 1,19'dan daha yüksek promil alkollü olarak trafiğe çıkıp, dikkat ve özen yükümlülüklerine uymayarak kazaya sebebiyet verip, sonucunda İlkan Karaman'ın ölümüne neden olduğu yer aldı.

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Emre Ali Önder

MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI

Datça Asliye Ceza Mahkemesi’nde tutuklu Emre Ali Önder, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Önder’in hazır bulunduğu duruşmaya İlkan Karaman’ın yakınları ve avukatları da katıldı. Önder, savunmasında yaşananlar için üzgün olduğunu anlattı. Mahkeme heyeti, Emre Ali Önder’in cezaevinde yattığı süreyi göz önünde bulundurarak haftada iki gün polis merkezine imza atma koşulu ve yurt dışına çıkış yasağı uygulayarak tahliyesine karar verdi.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Tepki çeken karar sonrasında Datça Cumhuriyet Başsavcılığı ise karara itiraz etti.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Muğla İlkan Karaman
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