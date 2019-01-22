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Eski milli futbolcu, halı sahada çalışarak geçimini sağlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 12:42 | Son Güncelleme

GALATASARAY, Ankaragücü ve Konyaspor formalarını giyen eski milli futbolcu, 'Sarı Mehmet' lakaplı Mehmet Aktan (73), arkadaşının halı sahasında çalışarak geçimini sağlıyor. Halı sahada çalışmadan önce şoförlük yaptığını belirten Aktan, ''Galatasaray, Ankaragücü, Konyaspor'da top oynadım.

Eski milli futbolcu, halı sahada çalışarak geçimini sağlıyor

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- GALATASARAY, Ankaragücü ve Konyaspor formalarını giyen eski milli futbolcu, 'Sarı Mehmet' lakaplı Mehmet Aktan (73), arkadaşının halı sahasında çalışarak geçimini sağlıyor. Halı sahada çalışmadan önce şoförlük yaptığını belirten Aktan, ''Galatasaray, Ankaragücü, Konyaspor'da top oynadım. Bir dönem Beşiktaş ile anlaştım. Ancak o sezon Konyaspor kötü durumda olduğu için geri döndüm. Şimdi bir arkadaşımın halı sahasında çalışarak hayatımı kazanıyorum" dedi.
Futbol hayatına 1959 yılında Hacettepespor'da başlayan Mehmet Aktan, kariyeri boyunca Galatasaray, Ankaragücü, Konyaspor gibi takımların formalarını giydi. Mili takımın o dönemler de vazgeçilmezleri arasında olan Aktan, futbola başlayış hikayesini şu sözlerle anlattı:
"Ankara'da o dönem ağabeyimin dükkanı vardı. Onun yanına gezmeye gitmiştim. Mamak’ta oturuyorduk. Çolak Yılmaz diye bir arkadaş vardı. 1959'da Hacettepe’deydim. Orada bir sene kaldıktan sonra tekrar Konya'ya geldim. Konya'da o zamanlar amatör küme Konya Gençlerbirliği vardı. Gençlerbirliği'nde futbol hayatımı devam ettirdim. Bir ara Beşiktaş'a gittim. 1965-1996 sezonu için Beşiktaş'la anlaştık. O sezonda Konyaspor amatör kümeden ikinci lige geçti. Bizi tekrardan geri getirdiler. 1966'dan 1969'a kadar Konyaspor'da kaldım.1969'da Ankaragücü'ne transfer oldum."
'BİR İĞNEYLE HAYATIM DEĞİŞTİ'
İzmir'de İsveç ile oynanan milli maçtan sonra gribe yakalandığını, tedavi için yaptırdığı grip iğnesinin sinir uçlarına zarar vermesiyle futbol hayatının bitme noktasına geldiğini belirten Aktan, "İzmir'de İsveç maçını oynadım. İsveç maçından döndükten sonra gribe yakalandım. Grip iğnesi diye bir iğne vurdular. Sinir uçlarına denk gelmiş. O iğne beni yarı felçli yaptı" dedi.
GALATASARAY DÖNEMİ
Uzun süre hastalıkla mücadele ettikten sonra Galatasaray'a transfer olduğunu aktaran Aktan, "1977-1978'de Galatasaray'a gittim. Galatasaray yardım amaçlı beni almıştı. 'Acaba yeniden oynayabilir miyim' diye kendimi sorgularken bir türlü toparlanamadım. 1980'de Konya'ya geldim. 2 sezon daha Konyaspor'da top oynadım ondan sonra da kariyerimi bitirdim" diye konuştu.
'İTALYA MAÇINI UNATAMAM'
İtalya ile oynadıkları milli maçı unutamadığını belirten Aktan, "Bir İtalya maçımız vardı. İtalya'ya giderken sağ savunma oyuncusu olarak kimseyi bulamadılar. Karşı takımda dünyanın en iyi oyuncularından biri olan Riva vardı. Bu adamı kim tutar, dediler. Rahmetli Coşkun Özarı, 'Mehmet bunu sen tutacaksın' dedi. Ben tamam hocam, dedim. Ondan sonra mili takıma oturduk. O Riva denen arkadaşımız o devirde süper adam, biz cahil bir adamdık. Ona top oynatmadık. Ondan sonra bir lakabımız da 'Riva Mehmet' olarak kaldı" dedi.
HALI SAHADA ÇALIŞIYOR
Daha önce şoförlük ve çeşitli işlerde çalıştığını şimdi ise halı sahada çalışarak hayatını kazandığını söyleyen Mehmet Aktan, "Konya'da halı saha sahibi bir arkadaşım var. Beni yanına aldı. Bu çocuklarla hayatımızı sürdürüyoruz. Servis aracı kullanıyorum. Onları getirip götürüyorum. Eskiyi kapattık. Eskiyi düşünecek olursam herhalde yaşamamam lazım. Bundan sonraki hayatımıza bakıyoruz. Çalmıyorum, çırpmıyorum. Akşam eve ekmek getirebiliyorsak en güzel şey bu. Param mülküm yok ama sağlığım yerinde" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Eski milli futbolcu, halı sahada çalışarak geçimini sağlıyorEski milli futbolcu, halı sahada çalışarak geçimini sağlıyorEski milli futbolcu, halı sahada çalışarak geçimini sağlıyorEski milli futbolcu, halı sahada çalışarak geçimini sağlıyor

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