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Eski MİT mensubu Altaylı casusluk ve örgüt yöneticiliğiyle suçlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 18:10 | Son Güncelleme

Tutuklu bulunan Alman vatandaşı eski MİT mensubu Enver Altaylı hakkında hazırlanan iddianamede "casusluk" ve "terör örgütü yöneticiliği" suçlamaları yer aldı.

Eski MİT mensubu Altaylı casusluk ve örgüt yöneticiliğiyle suçlandı

Tutuku eski MİT mensubu Enver Altaylı hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "casusluk" suçundan dava açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Alman vatandaşı olan 75 yaşındaki Altaylı, "siyasi ve askeri casusluk amacıyla devletin gizli bilgilerini ele geçirmekle" suçlanıyor. Altaylı'nın Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'e yazdığı öne sürülen bazı mektuplara yer verilen iddianamede ayrıca eski MİT mensubunun çok sayıda CIA görevlisiyle irtibatta olduğu bilgisine yer veriliyor.

İddianamede 15 Temmuz darbe girişiminden iki gün önce Ankara'ya geldiği belirtilen Altaylı'nın, iç karışıklık yaratmaya yönelik faaliyet yürüttüğü öne sürülüyor.

Alman haber ajansı dpa'ya açıklama yapan Ataylı'nın avukatı Bora Toksoy davanın ne zaman başlayacağının henüz belirsiz olduğunu söyledi. Almanya'da yaşayan Altaylı'nın kızı Zeynep Potente ise "iddianmenin hazırlanmış olmasıyla artık suçlamalara yönelik mahkemede somut adım atabileceklerini" belirtti.

"Alman büyükelçi düzenli olarak ziyaret ediyor"

Spiegel dergisinin Almanya Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Ankara'daki Almanya Büyükelçisi düzenli olarak Altaylı ziyaret ediyor. Bakanlık yetkililerinden Spiegel'e yapılan açıklamada, "Siyasi arka planı olan tutuklamalarla ilgili görüşler siyasi düzeyde Türkiye'ye iletilmiştir ve iletilecektir" ifadesine yer verildi.

Ağustos 2017'de tutuklanan Altaylı ilk ifadesinide hakkındaki suçlamaları reddetmişti. İddianamede Altaylı dışında şüpheli olarak üç isim daha yer alıyor.

dpa,DW/GY,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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