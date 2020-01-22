Eski MİT mensubu Altaylı casusluk ve örgüt yöneticiliğiyle suçlandı

Tutuku eski MİT mensubu Enver Altaylı hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "casusluk" suçundan dava açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Alman vatandaşı olan 75 yaşındaki Altaylı, "siyasi ve askeri casusluk amacıyla devletin gizli bilgilerini ele geçirmekle" suçlanıyor. Altaylı'nın Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'e yazdığı öne sürülen bazı mektuplara yer verilen iddianamede ayrıca eski MİT mensubunun çok sayıda CIA görevlisiyle irtibatta olduğu bilgisine yer veriliyor.

İddianamede 15 Temmuz darbe girişiminden iki gün önce Ankara'ya geldiği belirtilen Altaylı'nın, iç karışıklık yaratmaya yönelik faaliyet yürüttüğü öne sürülüyor.

Alman haber ajansı dpa'ya açıklama yapan Ataylı'nın avukatı Bora Toksoy davanın ne zaman başlayacağının henüz belirsiz olduğunu söyledi. Almanya'da yaşayan Altaylı'nın kızı Zeynep Potente ise "iddianmenin hazırlanmış olmasıyla artık suçlamalara yönelik mahkemede somut adım atabileceklerini" belirtti.

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