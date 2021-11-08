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  4. Eski MİT mensubu Enver Altaylı'ya 23 yıl 4 ay hapis cezası

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'ya 23 yıl 4 ay hapis cezası

08.11.2021 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın yargılandığı davada karar çıktı.

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'ya 23 yıl 4 ay hapis cezası

Altaylı, "siyasi ve askeri casusluk" suçlamasıyla 13 yıl 4 ay, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlaması ile 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.MİT'in eski personeli Enver Altaylı ile birlikte eski istihbaratçı Mehmet Barıner ve tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou'nun "FETÖ/PDY yöneticiliği", "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "siyasi ve askeri casusluk" suçlamalarıyla yargılandığı davanın karar duruşması bugün yapıldı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, mahkeme başkanı, davanın 2020 Ocak ayından bu yana devam ettiğini ve 48 celse sürdüğünü belirterek kararını açıkladı.

Mahkeme, Alman vatandaşlığı da bulunan Enver Altaylı'ya "siyasi ve askeri casusluk" suçlamasıyla 13 yıl 4 ay, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlaması ile 10 yıl olmak üzere toplamda 23 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Barıner'e ise "casusluk" suçlaması ile 12 yıl 6 ay, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 8 yıl 9 ay olmak üzere toplamda 21 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Chamatzoglou ise beraat etti.

Duruşmaya, tutuklu sanıklar Enver Altaylı ile Mehmet Barıner, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile cezaevinden katıldı, tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou ile avukatlar salonda hazır bulundu.

İddianamede yer alan suçlamalar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "FETÖ soruşturması" kapsamında sanıklar Enver Altaylı, Mehmet Barıner ve Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz ile Seda Chamatzoglou hakkında iddianame düzenledi.

İddianamede, Altaylı ve Yılmaz'ın, ABD'deki Halkbank davasını manipüle etmesi için bir dönem İran masasında görev yapan eski istihbaratçı Barıner'i yurt dışına çıkarmaya çalıştığı öne sürüldü. Bunun için tur şirketi sorumlusu tutuksuz sanık Chamatzoglou ile irtibata geçildiği belirtildi.

Esas hakkındaki mütalaasında savcı, Altaylı'nın; "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 30 yıldan 42 yıl 6 aya, Barıner'in ise "silahlı terör örgütü üyeliği" ile "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 22 yıl 6 aydan 35 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savcı, "silahlı terör örgütüne yardım" suçlamasıyla dava açılan sanık Chamatzoglou hakkında ise beraat kararı verilmesini talep etti.

Dosyası ayrılan sanık Metin Can Yılmaz hakkındaki yargılama ise sürüyor.

Karar açıklandıktan sonra Altaylı, damadı Metin Can Yılmaz ile aynı koğuşta kalmak istediğini ve bu konuda mahkeme başkanının kendisine yardımcı olmasını istedi. Mahkeme, Altaylı'nın talebini reddetti.

DHA, ANKA/JD, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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