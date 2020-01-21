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  4. Eski MİT'çi Enver Altaylı'nın iddianamesinde Gülen'e mektuplar çıktı

Eski MİT'çi Enver Altaylı'nın iddianamesinde Gülen'e mektuplar çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 14:35 | Son Güncelleme

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, eski MİT personeli Enver Altaylı'nın da arasında bulunduğu 4 şüpheli hakkında yürüttüğü FETÖ soruşturmasını tamamladı.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, eski MİT personeli Enver Altaylı'nın da arasında bulunduğu 4 şüpheli hakkında yürüttüğü FETÖ soruşturmasını tamamladı. İddianamede, Altaylı'nın FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'e yazdığı mektuplarda eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve kumpas davaları sırasında gözaltına alınarak Silivri Cezaevi’nde yaşamını yitiren MİT’çi Kaşif Kozinoğlu hakkında örgütü uyardığı ortaya çıktı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski MİT personeli Enver Altaylı, damadı Metin Can Yılmaz, eski MİT personeli Mehmet Barıner ve Seda Chamatzoglou hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak, iddianame hazırladı. İddianamede, Altaylı'nın örgütün tepe yöneticileriyle irtibatlı olduğu, FETÖ/PDY’nin Türkiye sorumlusu firari Mustafa Özcan ile sık sık görüştüğü, özellikle 17-25 Aralık 2013 operasyonları sonrasında defalarca görüştüğünün tespit edildiği belirtildi. Ayrıca 15 Temmuz darbe girişiminden 2 gün önce FETÖ'nün ABD’deki Uzak Doğu İmamı Hüseyin Kara görüşme kaydının bulunduğu vurgulandı.
GÜLEN'E MEKTUPLAR
İddianamede, şüphelilere ait dijital incelemelerde Altaylı’nın örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ‘Muhterem Efendim’ başlığıyla mektup yazdığının tespit edildiği belirtilerek, mektuptaki yazı içeriğinde iç karışıklık ve kan döküleceğinden bahisle ülkeye dış müdahalenin arzu edildiği intibası uyandırdığı belirtildi. Altaylı’nın mektubunda "Kötüler, peşin hükümlüler, art niyetliler elbette yalan ve iftiralarını devam ettireceklerdir" diyerek FETÖ/PDY’ye destek verdiği, 'Ergenekon Davası Üzerine Bazı Düşünceler' kısmında da Ergenekon davası sanıklarının Rus istihbarat yetkilileri ile ilişkilendirildiği belirtildi. Mektupta Altaylı’nın "Necip Hablemitoğlu cinayetinin akabinde temasta olduğum kardeşimize cinayetin bu malum çete tarafından işlendiğini söylemiştim" ifadelerini de kullandığı belirtildi. Güncel gelişmeler hakkında FETÖ elebaşına bilgiler veren Altaylı’nın mektubun sonuç kısmında, "Muhterem Efendim, lütfen bizi dualarınızdan mahrum bırakmayınız. Burada şu hususu tekrar ifade etmek isterim. Gönlümde zatı alilerinize karşı garazsız ve coşkun bir sevgi kaynaması var. Efendim ellerinizden öper huzurunuzda saygı ile eğilirim" ifadeleri yer aldı.
KAŞİF KOZİNOĞLU İÇİN UYARMIŞ
İddianamede, ele geçirilen dijital verilerde şüpheli Enver Altaylı'nın, kumpas davaları sırasında tutuklanan ve Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu'nun Ergenekon konusunda istihbarata bilgi verdiğini ve yönlendirme yaptığını, MİT içinde MİT müsteşarı veya müsteşar yardımcısı olmaya çalıştığını, o da olmaz ise operasyon daire başkanı olmak için çaba harcadığını iddia ettiği ve yazıştığı kişiye "Eğer böyle bir şey olursa Allah memleketi, devleti, Fethullah Hoca efendiyi, cemaatin önde gelenlerini korusun. Bu bir felaket olur" dediği anlatıldı.
İLKER BAŞBUĞ İÇİN MEKTUP YAZMIŞ
Altaylı'nın yine başka bir mektupta Gülen'e, İlker Başbuğ'un Genelkurmay Başkanı olması ardından bilgiler vererek, "Yeni Genelkurmay Başkanı’nın zatıalinize ve yapılan hizmetlere bakışı son derece menfidir. Yeni görevine başlar başlamaz bazı generallerin yakın takip ve dinlemeye alınmaları konusunda verdiği talimat son derece üzücüdür. Bu 7 generalin izlemeye alınmalarının gerekçesi zatı alilerinize taraftar oldukları iddiasıdır. Ancak ben hakikatin şu olduğu kanaatindeyim; Herhalde bunlar inanç sahibi ve yakın çevrelerinde şahsınız ve hizmetler hakkında müsbet mütalaalarda bulunan kimselerdir. Ancak burada dikkati çeken durum; 20 MİT görevlisi ve 7 generalin aynı zamanda, aynı muameleye maruz kalmalarıdır" diye ifade kullandığı belirtildi.
İddianamede bu mektupların, 2008 tarihinde yeni atanan Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un örgüt üyeleri tarafından gözaltına alınıp, cezaevine atılması kumpasının bir başlangıcı olduğu yönünde değerlendirmede bulunuldu.
42,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
İddianamede, Altaylı'nın, 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme', 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçlarından 42,5 yıla kadar, Metin Can Yılmaz ve Mehmet Barıner'in 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçlarından 35 yıla kadar, Seda Chamatzoglou'nun ise 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi

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