Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası tutuklanan ve verdiği bilgilerle birçok kurumdaki örgüt üyesinin tespit edilmesini sağlayan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) eski çalışanı Serkan Bal'dan sorumlu olduğu tespit edilen örgüt üyesi Alaattin Tabak'a 9 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Alaattin Tabak ve Ömer Güllü ile avukatları katıldı.

Görüşü sorulan iddia makamı, önceki celse açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, sanıkların örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığını ve sanık Tabak'ın FETÖ hiyerarşisinde "sorumlu" olduğunu dile getirerek, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Esasa ilişkin savunma yapan Tabak, "Daha önce alınan ve bana ait olduğu belirtilen ifadeler bana ait değil, üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Hakkımda ByLock kullandığıma dair MİT belgesi delil olarak sayılmaz. Ayrıca ByLock tek başına da delil değildir. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.