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Eski MİT'çinin "sorumlusu"na hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 18:32 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası tutuklanan ve verdiği bilgilerle birçok kurumdaki örgüt üyesinin tespit edilmesini sağlayan eski MİT çalışanı Serkan Bal'dan sorumlu olduğu tespit edilen Alaattin Tabak'a 9 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası tutuklanan ve verdiği bilgilerle birçok kurumdaki örgüt üyesinin tespit edilmesini sağlayan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) eski çalışanı Serkan Bal'dan sorumlu olduğu tespit edilen örgüt üyesi Alaattin Tabak'a 9 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Alaattin Tabak ve Ömer Güllü ile avukatları katıldı.

Görüşü sorulan iddia makamı, önceki celse açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, sanıkların örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığını ve sanık Tabak'ın FETÖ hiyerarşisinde "sorumlu" olduğunu dile getirerek, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Esasa ilişkin savunma yapan Tabak, "Daha önce alınan ve bana ait olduğu belirtilen ifadeler bana ait değil, üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Hakkımda ByLock kullandığıma dair MİT belgesi delil olarak sayılmaz. Ayrıca ByLock tek başına da delil değildir. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanık Ömer Güllü ise kız kardeşinin Tabak'ın eşi olduğunu belirterek, "Alaattin eniştem olduğu için burada yargılanıyorum. İddianamede suç olarak örgüte ait okulda çalışmam ve ByLock kullanmam gösterilmiş. Özel bir eğitim kurumunda çalışmamda sakınca varsa neden bu okulun çalışmasına izin verilmiştir? Atanamadığımdan dolayı ailemi geçindirmek için bu okulda çalıştım. Suçsuzum, tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Sanık savunmalarının ardından avukatlar da müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne sürerek tahliye talebinde bulundu.

Son sözleri sorulan sanıklardan Tabak, "Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum.", Güllü ise "Ailemin yanında olmak istiyorum, tahliyeme karar verilsin." ifadelerini kullandı.

Müzakerenin ardından mahkeme heyetinin kararını açıklayan Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak, sanık Tabak'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 9 ay, Güllü'ye de aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildiğini ve tutukluluk hallerinin de devamına hükmedildiğini bildirdi.

Eski MİT çalışan Serkan Bal, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Bal'ın verdiği bilgilerle birçok kurumdaki örgüt üyesi tespit edilmiş, Bal kendisinden de Tabak'ın sorumlu olduğunu söylemişti.

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Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi Fetullahçı Terör Örgütü Milli İstihbarat Teşkilatı

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